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IT и Телеком
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В СБУ сообщили, сколько нейтрализовали кибератак РФ с начала 2023 года

В СБУ сообщили, сколько нейтрализовали кибератак РФ с начала 2023 года

Абсолютное большинство кибератак РФ сейчас сфокусировано именно на Украине – в 2023 году киберспециалисты СБУ уже нейтрализовали более 550 таких угроз.

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Об этом заявил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, пишет пресс-служба СБУ.

"Если в прошлом году мы нейтрализовали более 4,5 тысяч кибератак и критических киберинцидентов, то за полтора месяца этого года уже имеем 550 таких атак. То есть Россия продолжает держать темп и массированность. Но абсолютное большинство кибератак мы остановили на начальных этапах", - отметил он. .

По его словам, западные партнеры понимают - если бы украинская киберзащита упала, то враждебный потенциал был бы направлен на них.

Витюк сообщил, что основными целями враждебных кибератак являются объекты логистики и транспорта, энергетическая отрасль Украины, военные объекты, а также информационные ресурсы и государственные реестры.

Он подчеркнул, что РФ постоянно атакует Украину с 2014 года.

"Впрочем, наша спецслужба эволюционировала гораздо больше россиян. Сам факт, что большинство украинских систем работает в штатном режиме – яркое доказательство тому, что мы успешно справляемся с вызовами, даже в сверхсложных психологических условиях и дефиците энергоресурсов", - пояснил начальник Департамента кибербезопасности.

По его словам, поддержка международных партнеров помогает Украине эффективно противостоять врагу.

"В этой войне мы не только отбиваем атаки российских окупантов, но и эффективно контратакуем сами. Важная цель: получение развединформации для наших ВСУ. Но иногда и просто "даем им по зубам", симметрично и даже гораздо мощнее отвечаем на их киберагрессию", - добавил он.

Известно, что Российская Федерация работает над усилением эффективности своих кибератак для давления на внутренние и внешние источники военной и политической поддержки Украины.

Ранее Россия пыталась провернуть целую кампанию, чтобы нанести существенный ущерб украинской инфраструктуре. Так, Москва дополняла ракетные удары по объектам энергетики кибератаками, но последние не оказали существенного влияния.

Автор:
Нина Комащенко