В СБУ сообщили, сколько нейтрализовали кибератак РФ с начала 2023 года

Абсолютное большинство кибератак РФ сейчас сфокусировано именно на Украине – в 2023 году киберспециалисты СБУ уже нейтрализовали более 550 таких угроз.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, пишет пресс-служба СБУ.

"Если в прошлом году мы нейтрализовали более 4,5 тысяч кибератак и критических киберинцидентов, то за полтора месяца этого года уже имеем 550 таких атак. То есть Россия продолжает держать темп и массированность. Но абсолютное большинство кибератак мы остановили на начальных этапах", - отметил он. .

По его словам, западные партнеры понимают - если бы украинская киберзащита упала, то враждебный потенциал был бы направлен на них.

Витюк сообщил, что основными целями враждебных кибератак являются объекты логистики и транспорта, энергетическая отрасль Украины, военные объекты, а также информационные ресурсы и государственные реестры.

Он подчеркнул, что РФ постоянно атакует Украину с 2014 года.

"Впрочем, наша спецслужба эволюционировала гораздо больше россиян. Сам факт, что большинство украинских систем работает в штатном режиме – яркое доказательство тому, что мы успешно справляемся с вызовами, даже в сверхсложных психологических условиях и дефиците энергоресурсов", - пояснил начальник Департамента кибербезопасности.

По его словам, поддержка международных партнеров помогает Украине эффективно противостоять врагу.

"В этой войне мы не только отбиваем атаки российских окупантов, но и эффективно контратакуем сами. Важная цель: получение развединформации для наших ВСУ. Но иногда и просто "даем им по зубам", симметрично и даже гораздо мощнее отвечаем на их киберагрессию", - добавил он.

Известно, что Российская Федерация работает над усилением эффективности своих кибератак для давления на внутренние и внешние источники военной и политической поддержки Украины.

Ранее Россия пыталась провернуть целую кампанию, чтобы нанести существенный ущерб украинской инфраструктуре. Так, Москва дополняла ракетные удары по объектам энергетики кибератаками, но последние не оказали существенного влияния.