"Київстар" почав відновлювати мобільний звʼязок

Мобільний оператор "Київстар" розпочав увімкнення голосового зв`язку по всій Україні. Про це о 18:39 13 грудня повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі. У такому випадку абонентам рекомендують:

перезавантажити телефон;

відключити послугу VoLTE в налаштуваннях пристрою.

Також компанія працюємо над відновленням мобільного інтернету та SMS. У "Київстарі" сподіваються, що ці послуги стануть доступні протягом доби.

"Після повного відновлення мережі, ми обіцяємо підготувати компенсації усім абонентам та корпоративним клієнтам, які не могли скористатись сервісами компанії", – додав оператор.

Київстар не працює: що сталося?

Вранці 12 грудня в абонентів "Київстару"зникли зв'язок та інтернет, а сайт оператора перестав працювати.

Компанія поінформувала про технічний збій, в результаті якого послуги для частини абонентської бази можуть бути недоступні. Пізніше стало відомо, що причиною відсутності звʼязку стала хакерська атака.

При цьому пресслужба Мінцифри в коментарі hromadske повідомила, що послуга національного роумінгу не працює, оскільки мережа "Київстару" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів.

Як зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, в разі потреби зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби, українці можуть звернутися до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини. Крім того, попросити про допомогу можна в нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах. А в "Пунктах незламності", розгорнутих на базі підрозділів МВС, є Wi-Fi.

Збій у "Київстарі" призвів і до інших проблем. Наприклад, у Львові та Запоріжжі через відсутність звʼязку вуличне освітлення вимикали в ручному режимі. А в Сумах міська рада попередила, що тимчасово не працюватиме система оповіщення про повітряну тривогу.

Також хакерську атаку того дня було здійснено на Monobank. Своєю чергою оператор Vodafone зіткнувся з надмірним навантаженням через те, що "Київстар" не працював.

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