- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
-
"Київстар" почав відновлювати мобільний звʼязок
Мобільний оператор "Київстар" розпочав увімкнення голосового зв`язку по всій Україні. Про це о 18:39 13 грудня повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі. У такому випадку абонентам рекомендують:
- перезавантажити телефон;
- відключити послугу VoLTE в налаштуваннях пристрою.
Також компанія працюємо над відновленням мобільного інтернету та SMS. У "Київстарі" сподіваються, що ці послуги стануть доступні протягом доби.
"Після повного відновлення мережі, ми обіцяємо підготувати компенсації усім абонентам та корпоративним клієнтам, які не могли скористатись сервісами компанії", – додав оператор.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Київстар не працює: що сталося?
Вранці 12 грудня в абонентів "Київстару"зникли зв'язок та інтернет, а сайт оператора перестав працювати.
Компанія поінформувала про технічний збій, в результаті якого послуги для частини абонентської бази можуть бути недоступні. Пізніше стало відомо, що причиною відсутності звʼязку стала хакерська атака.
При цьому пресслужба Мінцифри в коментарі hromadske повідомила, що послуга національного роумінгу не працює, оскільки мережа "Київстару" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів.
Як зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, в разі потреби зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби, українці можуть звернутися до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини. Крім того, попросити про допомогу можна в нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах. А в "Пунктах незламності", розгорнутих на базі підрозділів МВС, є Wi-Fi.
Збій у "Київстарі" призвів і до інших проблем. Наприклад, у Львові та Запоріжжі через відсутність звʼязку вуличне освітлення вимикали в ручному режимі. А в Сумах міська рада попередила, що тимчасово не працюватиме система оповіщення про повітряну тривогу.
Також хакерську атаку того дня було здійснено на Monobank. Своєю чергою оператор Vodafone зіткнувся з надмірним навантаженням через те, що "Київстар" не працював.
Джерело фото: ua.depositphotos.com