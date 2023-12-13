"Киевстар" начал восстанавливать мобильную связь

Мобильный оператор "Киевстар" приступил к включению голосовой связи по всей Украине. Об этом в 18:39 13 декабря сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что возобновление услуг будет происходить постепенно, поэтому до конца дня возможны кратковременные сложности. В таком случае абонентам рекомендуют:

перезагрузить телефон;

отключить услугу VoLTE в настройках устройства.

Также компания работает над восстановлением мобильного интернета и SMS. В "Киевстаре" надеются, что эти услуги станут доступны в течение суток.

"После полного восстановления сети мы обещаем подготовить компенсации всем абонентам и корпоративным клиентам, которые не могли воспользоваться сервисами компании", – добавил оператор.

Киевстар не работает: что произошло?

Утром 12 декабря у абонентов "Киевстара" исчезли связь и интернет, а сайт оператора перестал работать.

Компания проинформировала о техническом сбое, в результате которого услуги для части абонентской базы могут быть недоступны. Позже стало известно, что причиной отсутствия связи стала хакерская атака.

При этом пресс-служба Минцифры в комментарии сообщила, что услуга национального роуминга не работает, поскольку сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.

Как отметил министр внутренних дел Игорь Клименко, в случае необходимости связаться с родными или вызвать экстренные службы, украинцы могут обратиться в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть. Кроме того, попросить о помощи можно у нацгвардейцев, полицейских и пограничников, несущих службу в населенных пунктах и на автодорогах. А в "Пунктах незламності", развернутых на базе подразделений МВД, есть Wi-Fi.

Сбой в "Киевстаре" привел и к другим проблемам. Например, во Львове и Запорожье из-за отсутствия связи уличное освещение выключали в ручном режиме. А в Сумах городской совет предупредил, что временно не будет работать система оповещения о воздушной тревоге.

Также хакерская атака в тот день была совершена на Monobank. В свою очередь оператор Vodafone столкнулся с чрезмерной нагрузкой из-за того, что "Киевстар" не работал.

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