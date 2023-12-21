"Київстар" відновив роботу всіх сервісів і скасував наступну плату за тариф

21 грудня найбільший мобільний оператор України "Київстар" зміг повністю відновити усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку на компанію, яка сталася 12 грудня, а також повідомив про компенсацію, яка буде надана абонентам.

Про це повідомили у пресслужбі "Київстару".

"Нарешті можемо повідомити, що повністю відновили усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку. Знаємо, як важливо зателефонувати рідним на свята. Тому наші фахівці працювали 24/7, щоб якнайшвидше все полагодити", - йдеться в повідомленні.

На сайті компанії повідомляється, що мережа стабілізується і вже зараз відновлено мобільний зв'язок та інтернет, SMS, зв'язок у роумінгу. На 98% відновлена послуга "Домашній Інтернет". Також працює сайт і додаток "Мій Київстар".

У "Київстарі" зазначили, щоб компенсувати абонентам спричинені незручності, оператор скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів.

"Все відбувається автоматично. У день планової оплати гроші з рахунку не знімуться і вам нарахуються всі обсяги за тарифом", - повідомили у "Київстарі".

Кого стосується скасування наступної плати за тариф

Планова тарифна плата не буде стягуватись, зокрема, у:

абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою "Домашній Інтернет" із 22.12 по 21.01 (не зніматиметься плата за тариф, яка мала планово знятися після 22.12.2023);

бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв'язку з 1.01 по 31.01;

користувачів "Домашнього Інтернету" та "ВСЕ РАЗОМ" з 1.01 по 31.01 (не зніматиметься плата за тариф, яка мала планово знятися 01.01.2024).

Окрім цього компанія вирішила задонатити 100 000 000 гривень на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, 12 грудня компанія поінформувала про технічний збій, в результаті якого послуги для частини абонентської бази можуть бути недоступні. Пізніше стало відомо, що причиною відсутності звʼязку стала хакерська атака. При цьому оператор запевнив, що персональні дані абонентів скомпрометовані не були.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом цієї атаки, причому попередня кваліфікація події є доволі широкою - від втручання в роботу інформаційних систем до державної зради та порушення законів і звичаїв війни. Однією з версій правоохоронців є те, що до хакерської атаки причетні спецслужби РФ.