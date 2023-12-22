Атака на "Київстар" зруйнувала 40% інфраструктури оператора

Через хакерську атаку проти "Київстару" зруйновано близько 40% інфраструктури мобільного оператора. Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров, передає "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що хакери мали дві цілі: зруйнувати інфраструктуру, яку тільки можна, і посіяти хаос. Атакою зловмисники дуже сильно зруйнували віртуальний прошарок мережі.

За словами Комарова, в результаті дій хакерів було стерто бази даних. Їх вдалося відновити завдяки бекапам, які згідно з протоколом створюються щодня. Для цієї операції залучили тисячу людей.

Президент "Київстару" додав, що оператор не відмовляється від свого зобов'язання інвестувати 600 млн доларів у відновлення та розвиток телеком-мережі в Україні, але компанія перебудує систему кіберзахисту.

Що сталося з Київстаром?

12 грудня в абонентів "Київстару" зникли зв'язок та інтернет, а сайт оператора перестав працювати.

Компанія поінформувала про технічний збій, в результаті якого послуги для частини абонентської бази можуть бути недоступні. Пізніше стало відомо, що причиною відсутності звʼязку стала хакерська атака. Оператор запевнив, що персональні дані абонентів не були скомпрометовані.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом цієї атаки, причому попередня кваліфікація події є доволі широкою - від втручання в роботу інформаційних систем до державної зради та порушення законів і звичаїв війни. Однією з версій правоохоронців є те, що до хакерської атаки причетні спецслужби РФ.

Ці події спричинили низку наслідків, серед яких – збої в роботі системи оповіщення про повітряні тривоги, що використовує стільниковий зв’язок. Зокрема, повідомлялося про такі негаразди у низці міст Київської області, в Дніпрі, Черкасах та Умані.

Про початок відновлення голосового звʼязку "Київстар" повідомив ввечері 13 грудня, мобільний інтернет по всій країні запрацював 15-го числа, а про повне відновлення всіх послуг президент компанії повідомив 20 грудня.

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