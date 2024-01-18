Названа сума збитків "Київстару" від хакерської атаки

Нідерландська компанія VEON, материнська компанія українського мобільного оператора "Київстар" заявила, що масована кібератака 12 грудня 2023 року коштуватиме їй приблизно 3,6 млрд гривень (близько 95 млн доларів).

Про це пише Reuters.

Збиток стався через заходи, вжиті компанією, щоб компенсувати клієнтам незручності, спричинені збоями у роботі.

Після відновлення надання всіх базових сервісів на знак подяки компанія "Київстар" скасувала наступну плату абонентам передоплати та контрактним абонентам послуг "Домашній Інтернет", мобільного зв’язку, а для корпоративних клієнтів ще й послуги передачі даних і телефонії.

Також з 1 до 31 січня 2024 року "Київстар ТБ" скасовує наступну плату за ТВ-пакет на знак подяки за підтримку та довіру користувачів.

Через хакерську атаку проти "Київстару" було зруйновано близько 40% інфраструктури мобільного оператора, повідомив президент компанії Олександр Комаров.

Хакерська атака на "Київстар"

12 грудня в компанії "Київстар" заявили про потужну хакерську атаку, яка частково зруйнувала IT-інфраструктуру компанії та стала найбільш значною подібною подією в історії українського телекомринку.

Зловмисники вразили кіберзахист оператора мобільного зв'язку "Київстар" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.

При цьому "Київстар" запевнив, що персональні дані абонентів скомпрометовані не були.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар". Наразі кваліфікація події є нетипово широкою - від втручання в роботу інформаційних систем до державної зради та порушення законів і звичаїв війни.

Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек". Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності.

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