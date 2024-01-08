"Київстар ТБ" скасовує наступну плату за пакет у січні

З 1 до 31 січня 2024 року "Київстар ТБ" скасовує наступну плату за ТВ-пакет на знак подяки за підтримку та довіру користувачів під час хакерської атаки, яка була здійснена на "Київстар" 12 грудня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба мобільного оператора.

Зазначається, що скасування плати поширюється на основні пакети Київстар ТБ: "Базовий", "Сімейний", "Преміум HD", "Благодійний", "Стартовий", "Базовий 2020", "Сімейний 2020", "Преміум HD 2020", "Вигідний", "Мінімальний 2019", "Зручний", "Оптимальний", "Комфортний" і "Максимальний HD".

"Користувачам не потрібно робити додаткових дій, щоб регулярний платіж не списався. Про скасування плати абоненти додатково будуть проінформовані SMS", - підкреслили в компанії.

Там додали, що додаткові тематичні пакети "КіноХіт HD", "Київстар ТБ Дорослий", "Київстар ТБ Cine+", "Київстар ТБ Дитячий", "Київстар ТБ Плюс" і пакети з довгим терміном дії оплачуються за стандартними умовами.

Як підкреслили в "Київстар", зазначені умови застосовуються для діючих абонентів в Україні й у роумінгу та не застосовується для тих, хто оформив пакет від 1 до 31 січня 2024 року, оскільки такі користувачі вважаються новими.

Нагадуємо, 12 грудня 2023 року внаслідок хакерської атаки на Київстар, послуги компанії не функціонували зовсім або частково. Після відновлення надання всіх базових сервісів на знак подяки компанія скасувала наступну плату абонентам передоплати та контрактним абонентам послуг "Домашній Інтернет", мобільного зв’язку, а для корпоративних клієнтів ще й послуги передачі даних і телефонії.