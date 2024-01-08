"Киевстар ТВ" отменяет следующую плату за пакет в январе

С 1 по 31 января 2024 года "Киевстар ТВ" отменяет следующую плату за ТВ-пакет в знак благодарности за поддержку и доверие пользователей во время хакерской атаки, осуществленной на "Киевстар" 12 декабря 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора.

Отмечается, что отмена платы распространяется на основные пакеты Киевстар ТВ : "Базовый", "Семейный", "Премиум HD", "Благотворительный", "Стартовый", "Базовый 2020", "Семейный 2020", "Премиум HD 2020", " Выгодный", "Минимальный 2019", "Удобный", "Оптимальный", "Комфортный" и "Максимальный HD".

"Пользователям не нужно совершать дополнительных действий, чтобы регулярный платеж не списался. Об отмене платы абоненты дополнительно будут проинформированы SMS", - подчеркнули в компании.

Там добавили, что дополнительные тематические пакеты " КиноХит HD", "Киевстар ТВ Взрослый", "Киевстар ТВ Cine+", "Киевстар ТВ Детский", "Киевстар ТВ Плюс" и пакеты с длительным сроком действия оплачиваются по стандартным условиям.

Как подчеркнули в "Киевстар", указанные условия применяются для действующих абонентов в Украине и в роуминге и не применяются для оформивших пакет от 1 до 31 января 2024 года, поскольку такие пользователи считаются новыми.

Напомним, 12 декабря 2023 года в результате хакерской атаки на Киевстар, услуги компании не функционировали совсем или частично. После возобновления предоставления всех базовых сервисов в благодарность компания отменила следующую плату абонентам предоплаты и контрактным абонентам услуг "Домашний Интернет", мобильной связи, а для корпоративных клиентов - услуги передачи данных и телефонии.