Turkcell продает lifecell: кто стал покупателем

Турецкая телекоммуникационная компания Turkcell договорилась о продаже третьего по величине украинского мобильного оператора lifecell французской NJJ Capital. Об этом было сообщено на турецкой платформе публичного раскрытия информации в конце дня 29 декабря.

Речь идет о продаже самого lifecell (ООО "Лайфселл"), оператора вышек мобильной связи ООО "Укртауэр" и сети колл-центров ООО "Глобал Билги", соглашение о чем было подписано ранее в тот же день 29 декабря.

Отмечается, что завершение сделки планируется после получения необходимых разрешительных органов, а информация "о развитии событий будет доведена до сведения общественности в полном объеме и своевременно".

Покупателем выступила французская инвестиционная компания NJJ Capital миллиардера Ксавье Ньеля, являющегося основателем и мажоритарным акционером третьего по величине мобильного оператора Франции Iliad (работает под брендом Free).

Также Ньель является совладельцем газеты Le Monde, владельцем крупнейшего телеком-провайдера в Монако – Monaco Telecom, швейцарского телеком-провайдера Salt Mobile и ирландской телеком-компании Eir.

Причины решения и сумма сделки не раскрываются. Номинальная стоимость проданных акций lifecell составляет 12,71 миллиарда гривен, "Укртауэр" - 1,96 миллиарда, "Глобал Билги" - 47,23 миллиона гривен.

Арест части Фридмана и партнеров в lifecell

Напомним, что 6 октября Служба безопасности Украины сообщила об аресте судом всех корпоративных прав в Украине, принадлежавших подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову.

Впоследствии стало известно, что речь идет о решении Шевченковского районного суда Киева от 4 октября, которым было арестовано, в частности, 100% уставного капитала ООО "Лайфселл", а также другого крупного украинского мобильного оператора – "Киевстар".

Арестовал суд и все акции компании "Пэйселл", через которую осуществляется пополнение счетов абонентов lifecell, а также упомянутой "Укртауэр" (оператор вышек, систем внутреннего покрытия в бизнес-центрах, ТРЦ и гостиницах), являющейся "дочкой" Turkcell.

13 октября Шевченковский райсуд изменил свое решение от 4 октября, уточнив, что наложение ареста касается лишь 19,8% уставного капитала "Лайфселл" и 47,85% "Киевстар". В остальной части решение осталось без изменений.

19,8% - это доля, которой опосредованно (через инвесткомпанию LetterOne и люксембургскую IMTIS Holdings S.à rl) владели в Turkcell и, соответственно, в lifecell упомянутые российские бизнесмены. Еще 26,2% Turkcell владеет Фонд благосостояния Турции, а остальными 54% - частные акционеры.

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