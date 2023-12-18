НБУ аннулировал лицензии у компаний Фридмана и Богуслаева

Нацбанк Украины с 15 декабря 2023 года аннулировал лицензии страховых компаний и других небанковских финансовых учреждений, связанных с российским олигархом Михаилом Фридманом и бывшим президентом "Мотор-Сичи" Вячеславом Богуслаевым.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что лицензии аннулированы таким страховщикам и лизингодателям:

"АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ" (ЕГРПОУ 30968986);

"МОТОР-ГАРАНТ" (ЕГРПОУ 31154435);

"АЛЬФА-ЛИЗИНГ УКРАИНА" (ЕГРПОУ 33942232);

"ПАРИТЕТ ФИНАНС" (ЕГРПОУ 40188797).

Бенефициаром "Альфа-Страхование" через кипрскую ABH Ukraine Limited указан российский миллиардер Михаил Фридман. Также в госреестрах отмечается, что Фридман - бенефициар "Альфа-Лизинг Украина" и "Паритет Финанс".

"Мотор-гарант" принадлежит арестованному бывшему президенту "Мотор-Сичи" Вячеславу Богуслаеву (83,6%) и его сыну Александру (9,9%).

Согласно последней представленной отчетности "АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ", по состоянию на 30 сентября 2023 года объем страховых премий компании составил 3 991 тыс. грн, стоимость активов - 644 129 тыс. грн, страховые резервы - 21 053 тыс. грн. Доля рынка компании по страховым премиям составила 0,13%.

Согласно последней представленной отчетности "МОТОР-ГАРАНТ", по состоянию на 30 сентября 2023 года объем страховых премий компании составил - 233 тыс. грн, стоимость активов - 323 872 тыс. грн, страховые резервы - 20 873 тыс. грн. Доля рынка компании по страховым премиям составила 0,001%.

Напомним, Нацбанк приостановил лицензии "Альфа Страхования", "Альфа-Лизинга" и "Мотор-Гарант" еще в декабре 2022 года. Это произошло из-за несоответствия деловой репутации владельцев требованиям законодательства. Компаниям был установлен срок устранения нарушений до 5 декабря 2023 года.

В июле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против компаний, которым принадлежит "Сенс-Банк" (ранее он назывался "Альфа-Банк Украина"), среди которых – "Альфа Страхование" и другие.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз ввел санкции против Фридмана в феврале 2022 года, а в марте к ним присоединилась Великобритания. Тогда же бизнесмен покинул совет директоров "Альфа-Банка", впоследствии в Украине сменившего название на "Сенс Банк". Украина ввела санкции против олигарха в октябре того же года.

Фото: ua.depositphotos.com