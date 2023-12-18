НБУ анулював ліцензії у компаній Фрідмана та Богуслаєва

Нацбанк України з 15 грудня 2023 року анулював ліцензії страхових компаній та інших небанківських фінансових установ, які пов’язані з російським олігархом Михайлом Фрідманом та колишнім президентом "Мотор-Січі" В'ячеславом Богуслаєвим.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що ліцензії анульовано таким страховикам і лізингодавцям:

ПРАТ "СК "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" (ЄДРПОУ 30968986);

ТДВ СК "МОТОР-ГАРАНТ" (ЄДРПОУ 31154435);

ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 33942232);

ТОВ "ПАРИТЕТ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 40188797).

Бенефіціаром "Альфа-Страхування" через кіпрську ABH Ukraine Limited вказаний російський мільярдер Михайло Фрідман. Також у держреєстрах зазначається, що Фрідман є бенефіціаром ТОВ "Альфа-Лізинг Україна" і ТОВ "Паритет Фінанс".

СК "Мотор-гарант" належить нині арештованому колишньому президенту "Мотор-Січі" В'ячеславу Богуслаєву (83,6%) та його сину Олександру (9,9%).

Згідно з останньою поданою звітністю ПРАТ “СК “АЛЬФА СТРАХУВАННЯ” станом на 30 вересня 2023 року обсяг страхових премій компанії становив 3 991 тис. грн, вартість активів – 644 129 тис. грн, страхові резерви – 21 053 тис. грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,13%.

Згідно з останньою поданою звітністю ТДВ СК “МОТОР-ГАРАНТ” станом на 30 вересня 2023 року обсяг страхових премій компанії становив -233 тис. грн, вартість активів – 323 872 тис. грн, страхові резерви – 20 873 тис. грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,001%.

Нагадаємо, Нацбанк призупинив ліцензії "Альфа Страхуванню", "Альфа-Лізингу" та СК "Мотор-Гарант" ще в грудні 2022 року. Це відбулося через невідповідність ділової репутації власників вимогам законодавства. Компаніям було встановлено строк для усунення порушень до 5 грудня 2023 року.

У липні 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти компаній, яким належить "Сенс Банк" (раніше він називався "Альфа-Банк Україна"), серед яких - "Альфа Страхування" та інші.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз запровадив санкції проти Фрідмана в лютому 2022 року, а в березні до них приєдналася Велика Британія. Тоді ж бізнесмен покинув раду директорів "Альфа-Банку", який згодом в Україні змінив назву на "Сенс Банк". Україна запровадила санкції проти олігарха у жовтні того ж року.

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