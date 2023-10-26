АМКУ оштрафував BASF та інвесткомпанію Фрідмана на 50 мільйонів гривень: за що саме

Антимонопольний комітет України оштрафував німецький хімічний концерн BASF та інвесткомпанію LetterOne Holdings (Люксембург) на суми по 25 мільйонів гривень за здійснення концентрації шляхом створення компанії Wintershall Dea (Німеччина), без отримання відповідного дозволу органів комітету.

Таке рішення комітет ухвалив на засіданні 26 жовтня, йдеться у його повідомленні. Судячи з нього, йдеться про угоду від 2019 року про злиття компанії Dea, яка входила до LetterOne, із "дочкою" BASF - Wintershall.

Об'єднана ж Wintershall Dea, у якій LetterOne отримала частку в 33%, а BASF - 67%, стала найбільшою європейською приватною нафтогазовою компанією. Вартість угоди тоді не називалася.

LetterOne, нагадаємо, була заснована і на момент угоди контролювалася тими ж російськими бізнесменами, що були, зокрема, співвласниками Альфа-Банку та його дочірнього Альфа-Банку Україна (нині націоналізований Сенс Банк) - Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Олексієм Кузьмічовим.

Окрім цього, АМКУ в четвер надав дозвіл на створення корпорації "Тервін" наступними ТОВ: "Омега", "Руш", "Тервін Груп", "Тіксід", "Таврія Хаб", "Миттєва", "Формсайт", "Дігамма", "Мілтон-Груп", "Салтора Плюс", "Фірма "Аріант", "Нове Будівництво 2017", "Альтаір Д", "Апекс Н", "Аспект Д", "Латтеро", а також благодійною організацією "Благодійний фонд Руслана Шостака".

Ще одним рішенням стало надання дозволу ТОВ "Подол-Експо" на отримання контролю над ТОВ "Логістика Поділля". Крім того, як вже повідомлялося, було закрито справу проти акціонерного товариства "Прозорро.Продажі".

Справа про дозволи на вантажні автоперевезення

Також АМКУ встановив порушення в діях Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та ДП "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки". Справи стосувалися надання у період з 2 січня 2020 по 19 липня 2021 року послуги попереднього бронювання дозволів на міжнародні перевезення вантажів за певними напрямками через Транспортний портал електронних послуг.

Зазначається, що згадане підприємство було єдиним надавачем вказаної послуги та встановлювало необґрунтовані ціни на неї, а міністерство зі свого боку встановило обмеження для перевізників на отримання дозволу на міжнародні поїздки у вигляді обов'язкового попереднього бронювання такого дозволу.

"Так, перевізники, яким необхідно було отримати дозвіл на міжнародні перевезення вантажів за певними визначеними напрямками, не мали жодної альтернативи, а саме не могли ані обрати альтернативний спосіб отримання дозволу, ані альтернативного надавача відповідної послуги", - зазначають в АМКУ.

Там нагадують, що ще на етапі дослідження 19 липня 2021 року порушення були припинені, однак за вчинені дії комітет все ж вирішив оштрафувати "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки" на 159 тисяч гривень.