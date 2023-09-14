Україна та Молдова продовжили "транспортний безвіз" до кінця 2025 року

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерство інфраструктури та регіонального розвитку Молдови погодили продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень між країнами до кінця 2025 року.

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Як ідеться у повідомленні першого, документ передбачає можливість виконувати двосторонні та транзитні перевезення автомобільним транспортом без спеціальних дозволів.

Протокол із рішенням продовжити дію лібералізації був підписаний за результатами засідання українсько-молдовської змішаної комісії про міжнародне автомобільне сполучення 13-14 вересня.

Попередня ж угода про лібералізацію вантажних перевезень була підписана з Молдовою у серпні 2022 року з чинністю до кінця нинішнього року. Вона передбачала можливість продовження за згодою сторін.

Як вказав віце-прем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, можливість безперешкодно виконувати вантажні перевезення через територію Молдови є одним із інструментів налагодження та нарощення експортних можливостей України.

"Окремо також вже працюємо над питанням верифікації всіх автобусних маршрутів між нашими країнами та спрощення процедури їх відкриття перевізниками. Цінуємо співпрацю з Молдовою для економічного розвитку наших країн", – додав чиновник.

Нагадаємо також, що наприкінці серпня Україна погодила "транспортний безвіз" з Норвегією. Йдеться про можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів для вантажівок стандарту Євро-5 та вище. Загалом, українські перевізники наразі мають спрощені умови вантожоперевезень до 35 країн Європи.