АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Транспорт
Дата публикации

Украина и Молдова продлили "транспортный безвиз" до конца 2025 года

кпп паланка
Фото: Госпогранслужба

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдовы согласовали продление соглашения о либерализации грузовых перевозок между странами до конца 2025 года.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній.
14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії!
Забронювати участь

Как говорится в сообщении первого, документ предусматривает возможность выполнять двусторонние и транзитные перевозки автомобильным транспортом без специальных разрешений.

Протокол с решением продлить действие либерализации был подписан по результатам заседания украинско-молдавской смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению 13-14 сентября.

Предыдущее же соглашение о либерализации грузовых перевозок было подписано с Молдовой в августе 2022 года со сроком действия до конца нынешнего года. Оно предусматривало возможность продления по соглашению сторон.

Как отметил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, возможность беспрепятственно выполнять грузовые перевозки через территорию Молдовы является одним из инструментов налаживания и наращивания экспортных возможностей Украины.

"Кроме того, уже работаем над вопросом верификации всех автобусных маршрутов между нашими странами и упрощения процедуры их открытия перевозчиками. Ценим сотрудничество с Молдовой для экономического развития наших стран", - добавил чиновник.

Напомним также, что в конце августа Украина согласовала "транспортный безвиз" с Норвегией. Речь идет о возможности выполнять грузовые перевозки без разрешений для грузовиков стандарта Евро-5 и выше. В целом же украинские перевозчики в настоящее время имеют упрощенные условия грузоперевозок в 35 стран Европы.

Автор:
Тимофей Беспятов