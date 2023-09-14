Украина и Молдова продлили "транспортный безвиз" до конца 2025 года

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдовы согласовали продление соглашения о либерализации грузовых перевозок между странами до конца 2025 года.

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Как говорится в сообщении первого, документ предусматривает возможность выполнять двусторонние и транзитные перевозки автомобильным транспортом без специальных разрешений.

Протокол с решением продлить действие либерализации был подписан по результатам заседания украинско-молдавской смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению 13-14 сентября.

Предыдущее же соглашение о либерализации грузовых перевозок было подписано с Молдовой в августе 2022 года со сроком действия до конца нынешнего года. Оно предусматривало возможность продления по соглашению сторон.

Как отметил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, возможность беспрепятственно выполнять грузовые перевозки через территорию Молдовы является одним из инструментов налаживания и наращивания экспортных возможностей Украины.

"Кроме того, уже работаем над вопросом верификации всех автобусных маршрутов между нашими странами и упрощения процедуры их открытия перевозчиками. Ценим сотрудничество с Молдовой для экономического развития наших стран", - добавил чиновник.

Напомним также, что в конце августа Украина согласовала "транспортный безвиз" с Норвегией. Речь идет о возможности выполнять грузовые перевозки без разрешений для грузовиков стандарта Евро-5 и выше. В целом же украинские перевозчики в настоящее время имеют упрощенные условия грузоперевозок в 35 стран Европы.