Украина договорилась о "безвизе" для грузовиков с Норвегией

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины подписало протокол с Министерством транспорта Норвегии о "транспортном безвизе", то есть возможности выполнять грузовые перевозки без разрешений.

Как сообщили в украинском профильном ведомстве, он будет распространяться на грузовики стандарта Евро-5 и выше. Упрощенный режим начинает действовать с 1 сентября и касается как двусторонних, так и транзитных перевозок.

Чтобы воспользоваться "безвизом", перевозчик должен иметь сертификат, подтверждающий класс экологичности грузовика. В то же время для транспортных средств низшего класса экологичности возможность выполнять перевозки остается.

В ходе заседания украинско-норвежской смешанной комиссии удалось договориться о разрешениях на следующий год: украинские перевозчики смогут получить 250 универсальных разрешений и 50 разрешений на перевозку в/из третьих стран.

"Продолжаем создавать благоприятные условия для наших перевозчиков. Расширяем список стран, с которыми фактически действует "транспортный безвиз". Сейчас это 35 государств. Ранее украинские перевозчики грузов независимо от класса экологичности транспортных средств могли ездить в Норвегию только при наличии разрешения. Либерализация грузовых перевозок будет действовать по меньшей мере до 30 июня 2024 года", – отметил замминистра Сергей Деркач.

Напомним, что в июне Украина договорилась о "транспортном безвизе" с Северной Македонией. Также удалось согласовать квоту разрешений на международные грузовые перевозки на 2024 год с Азербайджаном.

В Министерстве восстановления напоминают, что между Европейским союзом и Украиной также действует соглашение о либерализации автомобильных перевозок, которое предусматривает выполнение двусторонних и транзитных перевозок без разрешений. Однако вышеуказанные страны, включая Норвегию, в ЕС не входят.

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