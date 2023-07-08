Украина и Азербайджан договорились о разрешениях на перевозку

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Агентство наземного транспорта Азербайджана согласовали квоту разрешений на международные грузовые перевозки на 2024 год.

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Украина и Азербайджан на 2024 год договорились о:

◾️ увеличение универсальных разрешений на 88% для каждой страны;

◾️ возможность обмена разрешениями отдельно для транзитных перевозок;

◾️ предоставление разрешений для выполнения нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

В общей сложности квота для перевозчиков на следующий год составит 11 550 разрешений для каждой страны. Из них – 6000 универсальных, 5000 – транзитных, 500 – на перевозку в/и из третьих стран, 50 – универсальных разрешений для пассажирских перевозок.

Также было принято решение об обмене в этом году универсальной квотой разрешений в количестве 2000 штук.

"Учитывая изменения логистических маршрутов в страны Азии и необходимость проезда через территорию Азербайджана как транзитным коридором, для нас важно обеспечить украинских перевозчиков достаточным количеством разрешений. Я благодарен азербайджанским коллегам за решение оперативных и долгосрочных задач. Благодаря плодотворному сотрудничеству все потребности наших международных перевозчиков закрыты", – сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Напомним, Украина и Польша договорились продлить до конца 2023 года действие разрешений на грузовые автоперевозки из и в третьи страны, выданные польским и украинским перевозчикам 2022 года.

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