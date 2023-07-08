Україна та Азербайджан домовились про дозволи на перевезення

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України і Агентство наземного транспорту Азербайджану погодили квоту дозволів на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рік.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що Україна та Азербайджан на 2024 рік домовились про:

◾️ збільшення універсальних дозволів на 88% для кожної країни;

◾️ можливість обміну дозволами окремо для транзитних перевезень;

◾️ надання дозволів для виконання нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

Загалом, квота для перевізників на наступний рік становитиме 11 550 дозволів для кожної країни. З них – 6000 універсальних, 5000 – транзитних, 500 – на перевезення до та з третіх країн, 50 – універсальних дозволів для пасажирських перевезень.

Також було прийнято рішення про обмін у цьому році універсальною квотою дозволів у кількості 2000 штук.

"Враховуючи зміни логістичних маршрутів до країн Азії та необхідність проїзду через територію Азербайджану як транзитним коридором, для нас важливо забезпечити українських перевізників достатньою кількістю дозволів. Я вдячний азербайджанським колегам за вирішення оперативних та довгострокових завдань. Завдяки плідній співпраці всі цьогорічні потреби наших міжнародних перевізників закриті", – повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

Нагадаємо, Україна та Польща домовилися продовжити до кінця 2023 року дію дозволів на вантажні автоперевезення з та до третіх країн, які були видані польским та українським перевізникам 2022 року.

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