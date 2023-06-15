Україна і Північна Македонія домовилися про впровадження "транспортного безвізу"

Україна та Північна Македонія домовилися про впровадження режиму "транспортного безвізу". Це означає, що дозволи на двосторонні та транзитні перевезення для транспортних засобів стандарту Євро-3 і вище будуть скасовані.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Відповідне рішення було прийняте під час засідання Змішаної Комісії з міжнародних автомобільних перевезень пасажирів та вантажів між Україною та Північною Македонією, яке відбулося у столиці Північної Македонії, місті Скоп'є.

Щоб скористатися "транспортним безвізом" перевізники повинні мати сертифікат виробника або відповідну уповноважену установу, яка підтверджує клас екологічності не нижче Євро-3.

Україна та Північна Македонія уклали угоду про збільшення удвічі квоти дозволів на міжнародні перевезення до третіх країн на поточний та наступний рік. Крім того, були узгоджені процедура та умови використання цих дозволів.

Вони можуть бути використані як для прямих, так і для зворотних напрямків. Ці дозволи є дійсними для транспортних засобів будь-якої категорії екологічності.

Було також досягнуто згоди щодо основних умов бездозвільного проїзду та внесення змін до двосторонньої Угоди.

Заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач заявив, що Україна розширює список країн, з якими лібералізує транспортні перевезення.

"Ми не зупиняємось, тривають відповідні перемовини з іншими країнами", – підкреслив він.

Нагадаємо, "транспортний безвіз" вже діє з Європейським Союзом, у березні його було продовжено до червня 2024 року. Завдяки документу українським перевізникам не потрібно отримувати дозволи на двосторонні та транзитні перевезення у держави Євросоюзу.

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