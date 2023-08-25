Е-протокол обязательного технического контроля автомобилей заработал в Украине

В Украине ввели электронные бланки обязательного технического контроля автомобилей. Такая проверка обязательна для коммерческих, пассажирских и грузовых перевозчиков, предоставляющих услуги по автомобильной перевозке людей или грузов.

Об этом 25 августа сообщила пресс-служба главного сервисного центра МВД.

Во время технического контроля авто будет производиться не только фотофиксация процесса, но и видеофиксация. При этом начнут это делать только через 6 месяцев после прекращения или отмены военного положения.

Как отмечают в МВД, с помощью видеосъемки будет осуществляться фиксация всего процесса проверки конструкции и технического контроля транспортного средства, что в свою очередь исключит фиктивное прохождение техконтроля и подделку протокола.

Е-протокол обязательного технического контроля содержит необходимую информацию о прохождении технического контроля, включая дату, время и результаты проверки. Его электронная копия является действительным документом, удостоверяющим положительные результаты проверки соответствия автомобиля требованиям безопасности и технического состояния.

Согласно решению правительства №514, пункты технического контроля будут хранить все документы, фото- и видеоматериалы процесса проверки транспортного средства в течение срока действия протокола обязательного технического контроля. Недействительным будут считать протокол, содержащий неполную или недостоверную информацию.

Технический контроль транспортного средства - проверяющие

Процедура предусматривает проверку технического состояния транспортного средства, а именно: системы тормозного и рулевого управления, внешних световых приборов, пневматических шин и колес, светопропускания стекла, газобаллонного оборудования (при наличии), других элементов в части, непосредственно касающейся безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды природной среды.

Дополнительно производят сверку идентификационных номеров и номерных знаков автомобиля с данными регистрационных документов и устанавливается соответствие комплектности транспортного средства.

Напомним, Украина в рамках взятых на себя евроинтеграционных обязательств должна была вернуть техосмотр для частного транспорта с сентября 2022 года, но из-за полномасштабного российского вторжения этот вопрос отложили до конца военного положения.

О перспективах восстановления техосмотра для частного транспорта, как он будет происходить и сколько будет стоить, читайте в материале Delo.ua.

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