Е-протокол обов'язкового технічного контролю автомобілів запрацював в Україні

В Україні запровадили електронні бланки обов’язкового технічного контролю автомобілів. Така перевірка є обов'язковою для комерційних, пасажирських та вантажних перевізників, які надають послуги з автомобільного перевезення людей або вантажів.

Про це 25 серпня повідомила пресслужба головного сервісного центру МВС.

Під час технічного контролю авто буде проводитися не лише фотофіксація процесу, а й відеофіксація. Але почнуть це робити через 6 місяців після припинення чи скасування дії воєнного стану.

Як зазначають в МВС, за допомогою відеозйомки здійснюватиметься фіксація усього процесу перевірки конструкції та технічного контролю транспортного засобу, що в свою чергу унеможливить фіктивне проходження техконтролю та підробку протоколу.

Е-протокол обов’язкового технічного контролю містить необхідну інформацію про проходження технічного контролю, включаючи дату, час і результати перевірки. Його електронна копія є дійсним документом, який засвідчує позитивні результати перевірки відповідності автомобіля вимогам безпеки та технічного стану.

Згідно з рішенням уряду № 514, пункти технічного контролю зберігатимуть усі документи, фото- і відеоматеріали процесу перевірки транспортного засобу протягом строку дії протоколу обов’язкового технічного контролю. Недійсним будуть вважати протокол, який містить неповну або недостовірну інформацію.

Технічний контроль транспортного засобу — що перевіряють

Процедура передбачає перевірку технічного стану транспортного засобу, а саме: системи гальмового і рульового керування, зовнішніх світлових приладів, пневматичних шин та коліс, світлопропускання скла, газобалонного обладнання (за наявності), інших елементів у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.

Додатково проводять звірку ідентифікаційних номерів і номерних знаків автомобіля з даними реєстраційних документів та встановлюється відповідність комплектності транспортного засобу.

Нагадаємо, Україна в рамках взятих на себе євроінтеграційних зобов'язань мала повернути техогляд для приватного транспорту з вересня 2022 року, але через повномасштабне російське вторгнення це питання відклали до кінця військового стану.

Про перспективи відновлення техогляду для приватного транспорту, як він відбуватиметься і скільки коштуватиме читайте в матеріалі Delo.ua.

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