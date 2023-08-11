Техогляд для приватних автомобілів: коли запровадять і до чого готуватись водіям

Україна в рамках взятих на себе євроінтеграційних зобов'язань мала повернути техогляд для приватного транспорту з вересня 2022 року, але через повномасштабне російське вторгнення це питання відклали до кінця військового стану. Зараз на ринку ходять чутки, що техогляд повернуть вже в 2024 році. Редакція Delo.ua вирішила розібратись в перспективах відновлення техогляду для приватного транспорту, як він відбуватиметься і скільки коштуватиме.

Після здобуття незалежності в Україні був введений обов’язковий техогляд (ТО) усіх автівок. Однако, через надмірне державне регулювання у сфері автомобільних перевезень, Верховна Рада в липні 2011 року звільнила від його проходження приватні легкові автомобілі, причепи (напівпричепи), мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби.

Звільнення від обов'язкового техконтролю не стосується транспортних засобів (ТЗ), що використовуються для комерційних перевозок людей і вантажів. Згідно з діючими правилами, раз на два роки техогляд проходять автомобілі для комерційного використання, автобуси і спеціалізовані транспортні засоби. Вантажівки з повною масою від 3,5 тонн, причепи до них та автомобілі таксі проходять техогляд щорічно.

Однак, в рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом Україна зобов’язалась повернути техогляд для всіх автовласників аналогічно діючим в ЄС вимогам , які прописані в Директивах ЄС №40 та №45. Цю євроінтеграційну норму країна мала затвердити в 2022 році, але через повномасштабне російське вторгнення новацію відклали до закінчення військового стану.

Мінінфраструктури ще до початку великої війни робило спроби підготувати відповідні законопроекти №7317 від 17 листопада 2017 року і №7317/П від 30 травня 2019 року, але вони не пройшли узгодження в Державній регуляторній службі і не дійшли до розгляду в парламенті. В 2021 році міністерство запропонувало третій варіант законопроекту, але його поки навіть не зареєстровали в ВРУ.

Процес техогляду, фото ілюстративне. Джерело: https://centr-avto.com.ua/

Втім, для розуміння бачення профільним міністерством можливого процесу відновлення техогляду, варто навести деякі положення документу від Мінінфраструктури. Цілком імовірно, що саме ці визначення і строки проходження ТО стануть базою для нового законопроекту, який в майбутньому схвалить парламент.

Які ТЗ потенційно зобов'яжуть проходити техогляд?

Приватні легкові автівки - через 4 роки від дати виготовлення, надалі кожні 2 роки ;

від дати виготовлення, надалі кожні ; Вантажівки і будинки на колесах з повною масою від 3,5 тонн , спецтранспорт, таксі - через 1 рік від дати виготовлення, надалі щорічно ;

, спецтранспорт, таксі - через від дати виготовлення, надалі ; Вантажівки повною масою до 3,5 тонн , колісні трактори - через 4 роки від дати виготовлення, надалі кожні 2 роки ;



, колісні трактори - від дати виготовлення, надалі кожні ; Автобуси з кількістю сидячих місць більше восьми; транспортні засоби, які перевозять небезпечні вантажі - через 1 рік від дати виготовлення, надалі кожні 6 місяців ;



від дати виготовлення, надалі кожні ; Мототранспорт - через 2 роки від дати виготовлення, надалі кожні 2 роки.



Варто уточнити, що наразі вже діє більшість вказаних параметрів, котрі стосуються комерційних ТЗ, а проходження відповідного ТО є обов'язковими для їх власників.

Категорії ТЗ, які потенційно не підлягатимуть техогляду:

Транспорт з конструкційною швидкістю до 25 км/год або об'ємом двигуна до 50 куб. см ;

або об'ємом двигуна до ; Спортивні автівки, колекційний та ретротранспорт, що не використовується на вулично-дорожній мережі;

Дипломатичні ТЗ;

Колісні трактори і ТЗ для агропромислового комплексу, спецтранспорт для перевезення атракціонів з максимальною конструктивною швидкістю не більше 40 км/год ;

; ТЗ, придатні до експлуатації за результатами відповідної перевірки, проведеної згідно затверджених Україною міжнародних договорів.

Мінінфраструктури також пропонує проводити позапланові ТО в разі перереєстрації ТЗ при зміні власника; його переобладнання або ДТП з участю автівки.

Серед іншого, пропонується запровадити придорожні перевірки, коли уповноважені особи зможуть перевіряти транспортні засоби на придатність до експлуатації. У разі незгоди водія пройти огляд, свідоцтво про придатність ТЗ до експлуатації скасовуватиметься.

За невиконання вищеозначених вимог міністерство пропонує штрафувати водіїв на 3,4 тис. грн, а в разі повторного порушення протягом року - на 17 тис. грн. Для посадових осіб таке порушення тягне штраф в розмірі 17-34 тис грн.

Які зміни порядку техогляду очікувати з 19 серпня?

Кабінет міністрів 19 травня 2023 року ухвалив постанову №514, якою вніс зміни до процесу обов’язкового технічного контролю ТЗ з метою боротьби з корупцією та приведення його у відповідність до законодавства ЄС. Постанова набере чинності через три місяці з дня її офіційного опублікування, а саме 19 серпня 2023 року. Вона вносить наступні зміни:

Процес техогляду відтепер фіксуватиметься на відео для забезпечення більш точного контролю;

для забезпечення більш точного контролю; Матеріали відеофіксації будуть зберігатися в суб’єкта проведення технічного контролю;



Посилання на файли з відеофіксацією ТО будуть завантажуватися до загальнодержавної бази даних;

Доступ до даних з відеофіксацією отримають органи державної влади, місцевого самоврядування, юридичні особи та громадяни;

Запроваджується електронний протокол, за яким вся інформація про технічний огляд автомобіля знаходитиметься в Єдиному державному реєстрі МВС . Це має забезпечити захист від підробки протоколів;

. Це має забезпечити захист від підробки протоколів; Необов'язковість отримання паперової копії протоколу. Водії зможуть отримувати їх за бажанням. Бланк протоколу стандартного зразка буде необхідно придбати за рахунок автопідприємства;

Спрощення реєстрації переобладнаних автомобілів. Автоперевізникам для подання заяв на переобладнання ТЗ більше не потрібно буде подавати копію техпаспорту та копію акту проведення техогляду.

В МВС зазначають, що вибірковий перегляд матеріалів відеофіксації унеможливить проведення фіктивних перевірок технічного стану автомобілів, а це суттєво посилить безпеку дорожнього руху.

Однак, дана постанова імплементує в українське законодавство частину вимог євродирективи 2014/45/ЄС щодо обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, але не вводить обов'язковий техогляд для автомобілів приватних власників.

Коли влада може ухвалити закон про обов'язковий техогляд всіх авто?

Народний депутат Юлія Клименко, перша заступниця голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури пояснила в коментарі для видання, що перш ніж стати членом ЄС, Україна все одно має запровадити обов'язковий техогляд для приватних автомобілів . Питання не відклали на невизначений час, і наразі відомства узгоджують конфігурацію і текст відповідного документу, який буде внесено в ВРУ на розгляд.

Цей закон не відкладений, бо це наші зобов’язання по Угоді про асоціацію. Для того щоб стати членом ЄС, нам так чи інакше треба імплементувати цю норму. Тому це питання часу, коли вона імплементується, а також питання форми, у якій вона імплементується. Юлія Клименко нардеп, перша замголови Комітету з питань транспорту та інфраструктури

Вона нагадала, що Мінінфраструктури вже публікувало законопроект про повернення обов'язкового техогляду на своєму сайті для громадського обговорення, і потім він обговорювався в інших держвідомствах. Однак, вносити його в парламент має Кабмін, оскільки це євроінтеграційний законопроект, і саме уряд має повне бачення відповідності документу європейським нормам. Крім того, Кабмін має напрацювати такий текст документу, щоб не протирічитиме вже діючим законам.

Через це текст законопроекту зараз "бродить в урядових нетрях", так як до нього було подано багато зауважень та пропозицій від інших міністерств, пояснила Юлія Клименко.

Загалом, питання відновлення загального ТО для автомобілів стоїть в плані роботи Комітету на четвертий квартал цього року. Наразі профільний комітет очікує реєстрацію узгодженої версії документу в ВРУ з боку уряду.

"Безумовно, ми будемо вимагати, щоб повернення техогляду не повернулося разом зі старими корупційними схемами по сертифікації, придворними компаніями по проведенню ТО і тому подібним. Тому якщо обов'язковий техогляд і прийде, то прийде в європейській формі, коли ти можеш пройти його, не користуючись корупційними методами", - підкреслила нардеп.

За її словами, загальний техогляд ніколи не був популярним у українських водіїв, які до 2011 року раз на два роки стикалися з його корупційною природою, а сам процес перевірки автомобілів був великою "годівницею" для багатьох поколінь чиновників. Через це ТО не може повернутися в попередньому вигляді, а має впроваджуватися за європейськими правилами, де відсутні можливості купити талон техогляду на несправний транспорт - там це суто технічна процедура.

Техогляд для приватних авто з'явиться не раніше другої половини 2024 року. Співрозмовниця видання пояснює, що відновленню загального техогляду передуватиме законотворча робота, яка займе певний час.

Коли Кабмін надасть на розгляд відповідний законопроект, то він потрапить на розгляд профільного комітету в четвертому кварталі 2023 року, і поки "зайде" в сесійний зал і пройде друге читання, це займе певний час. Зазвичай в листопаді-грудні розглядаються не питання техогляду автомобілів, а бюджетні законопроекти для збалансування видатків на 2024 рік.

Я думаю, що порядок денний буде настільки забитий, що цей законопроект буде перенесений на початок 2024 року. Я маю сумніви, що він буде затверджений в фінальному варіанті до кінця року. Хіба що цей закон буде одним з наріжних каменів, який Єврокомісія вимагатиме для схвалення. Поки ми такого не бачимо". Юлія Клименко нардеп, перша замголови Комітету з питань транспорту та інфраструктури

Коли закон почне діяти? Зазвичай закони вступають в силу в строк від трьох до шести місяців з моменту його підпису президентом. Тому навіть якщо закон про техогляд буде швидко прийнятий у грудні 2023 року, то почне повноцінно діяти з другої половини 2024 року.

"Зараз ми намагаємося робити так, щоб всі складні і неоднозначні для суспільства євроінтеграційні законопроекти починали діяти вже після закінчення військового стану, бо в нас зараз є куди витрачати вільні ресурси і енергію", - уточнює нардеп.

Загалом повернення техогляду має стати прозорим механізмом контролю справності автомобілів, але залишилось ще зрозуміти, в якій редакції законопроект бачать в Мінінфраструктури, Кабміні, і який його текст буде погоджений з Єврокомісією перед подачею на розгляд до ВРУ.

Українська специфіка: "євробляхи" та пікапи для ЗСУ

Нардеп додає, що хоча Україна і має орієнтуватись на ЄС в питанні контролю за технічним станом автомобілів, пряме копіювання законодавства сусідів неможливе. Причиною тому є велика кількість на дорогах України 25-30-річних " євроблях " (колишніх розмитнених і досі нерозмитнених автомобілів), відновлених " битків " з американських аукціонів, а також пікапів та позашляховиків, завезених для потреб ЗСУ. Подібні автівки найчастіше просто не пройдуть техогляд за європейськими регламентами.

"В Україні достатньо старий автопарк, і нам потрібно думати, що з цим робити. Питання ускладнюється технікою, завезеною для ЗСУ, з правим кермом, наприклад. Тобто треба буде думати, що робити з усім, що ми з такими складнощами приганяли з Європи і Азії. І про автівки на незрозумілих номерах треба думати, але спершу треба перемогти країну-агресора", - підкреслює Юлія Клименко.

Стосовно військових пікапів та позашляховиків, то ця категорія автомобілів реєструється за відмінними від цивільного транспорту правилами, а саме проходить офіційну відомчу реєстрацію на військові підприємства або військові частини.

Іноді військова техніка взагалі не зареєстрована, адже досить складно поставити на баланс військової частини автомобілі чи дрони, не передбачені її штатним розпорядком. Нажаль, існуючу процедуру відомчої реєстрації неможливо пройти за півроку, і це питання до Міноборони, яке повинно було спростити процедуру постановки на баланс подібної техніки, яка зараз ніде не обліковується.

Коли закінчиться війна, тоді давайте і подивимося, скільки таких машин залишиться і буде їздити на наших дорогах. Ці машини насправді недовго живуть, вони розхідний матеріал, легко знищуються і не є броньованими. Тому зараз треба просто дати можливість усьому транспорту для ЗСУ їздити і виконувати бойові задачі". Юлія Клименко нардеп, перша замголови Комітету з питань транспорту та інфраструктури

Вона пояснює, що поки ще рано говорити про фінальну конфігурацію майбутнього загального техогляду, але ця процедура не буде жодним чином зарегульовувати існуючі норми, в тому числі для таких чутливих категорій транспорту як "євробляхи" або техніка для військових .

Скільки зараз коштує перевірити справність легковика?

Щоб зрозуміти, як відбуватиметься і скільки може коштувати техогляд приватного легковика або мікроавтобуса, видання вивчило актуальні пропозиції для аналогічного комерційного транспорту - легкових машин таксі та "бусиків" підприємців.

Для порівняння, київська компанія "Техогляд" пропонує наступні фіксовані ціни за перевірку справності авто:

легкові автомобілі до 8 місць для сидіння - 1095 грн ;

; автобуси на понад 8 місць для сидіння з повною масою до 5 тонн - 1215 грн ;

; автобуси на понад 8 місць для сидіння з повною масою понад 5 тонн - 1335 грн ;

; Вантажівки та тягачі з повною масою 3,5-12 тонн - 1215 грн.

Найдорожче ТО коштуватиме для вантажівок і тягачів повною масою понад 12 тонн, які перевозять небезпечні вантажі - 1620 грн. При цьому вартість техогляду залежить лише від вказаного в документах класу автомобіля, і на неї не впливає потужність, престижність або ціни автівки.

Комп'ютерна діагностика двигуна, фото ілюстративне. Джерело: https://centr-avto.com.ua

В компанії розповіли, що процес техогляду може тривати від 40 хвилин до 1 години. Для проведення перевірки допускаються повністю укомплектовані авто, заправлені усіма експлуатаційними рідинами та без забруднень, здатних вплинути на результати ТО.

"Техогляд" не пропонує послуг з ремонту і регулювання елементів автівки, через які вона не змогла пройти контроль, але багато опитаних компаній займаються також підготовкою ТЗ до проходження техогляду.

В ціну послуги входить перевірка наступних систем і вузлів автомобіля:

Перевіряються загальні характеристики стану ТЗ;

Перевіряться фактори і характеристики систем, які можуть негативно впливати на навколишнє середовище;

Перевіряється стан балона з скрапленим газом (за наявності);



Перевірка пневматичних шин і коліс, запасного колеса;

Скла, дзеркал;

Системи рульового управління;

Рами, кузова, інших опорних елементів;

Переднього і заднього буксирувальних пристроїв;

Вантажної платформи, кузову, пасажирського кузову або кабіни;

Двигуна, системи силової передачі і механізму управління нею;

Мостів, осей;

Приладів;

Склоочисників і омивача скла;



Зовнішніх світлових приладів;



Гальмівної системи.



За результатами проведення випробувань видається протокол про проходження обов'язкового технічного огляду. У разі, якщо під час проведення випробувань виявлені несправності транспортного засобу - видається акт невідповідності, після чого необхідно виконати ремонт авто за вказаними приписами.

Вибрати найбільш зручне територіальне розташування станції для проходження техогляду можна на сайті Головного сервісного центру МВС.

Інтерактивна карта сертифікованих станцій для проходження техогляду. Джерело: Головний сервісний центр МВС.

Відмічені на карті сертифіковані станції використовують обладнання, необхідне для перевірки технічного стану транспортних засобів на відповідність вимогам безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища.

Які висновки?

Підсумовуючи вищесказане в статті, можна коротко відмітити наступні тези: