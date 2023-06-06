Автокредитування зростає: нові автомобілі в кредит складають уже понад 12% від загальної кількості придбаних авто

У 2023 році динаміка виданих автокредитів, порівняно з початком широкомасштабного воєнного вторгнення, істотно покращилася: так, у січні 2023 року кількість придбаних нових авто у кредит склала 9% від загальної кількості угод, у лютому цей показник зріс до 10%, а у березні та квітні поточного року - до 12%.

У лютому 2022 року кількість виданих автокредитів через банківські установи склала 1 374 шт., а це 23% від загальної кількості проданих нових авто. А вже у березні та квітні минулого року частка автокредитів впала відповідно до 2% та 3%.

За підсумками 2022 року показник кредитних продажів нових автомобілів склав в середньому 7,5% від загальної кількості проданих нових авто в Україні.

Серед найголовніших факторів, які вплинули на зростання автокредитування з початку 2023 року, я виокремив би такі:

позитивну ситуацію на фронті та відносну безпеку життя в найбільших містах України;

збільшення кількості фінансових установ, готових кредитувати придбання авто;

розширення кредитних та реалізація акційних програм окремих авто брендів;

стабілізація валютного ринку: зміцнення гривні, істотне зниження інфляції, яка із січня по квітень склала всього 4%.

Щодо поточного рівня попиту, то 20,3% виданих автокредитів припадає переважно на електромобілі в ціновому діапазоні $32-45 тис., понад 20% придбаних авто у кредит – це преміум-авто за ціною близько $100 тис. І близько 16% автокредитів видано на придбання автомобілів Renault за ціною в середньому $16 тис.

Цікавим є те, що фактично у квітні 2023 року загальна кількість проданих нових авто за повну вартість та за допомогою кредитів зрівнялась із показниками січня-лютого 2022 року. Тому можна зробити висновок, що, попри війну, в Україні є досить потужна частка платоспроможних громадян, готових купувати авто і майже рівномірно в усіх цінових сегментах.

За підсумками січня-квітня 2023 року до 10 регіонів з найбільшими продажами автомобілів у кредит увійшли:

Київ - 48,6% від загальної кількості виданих автокредитів;

Вінниця – понад 10%;

Полтава – майже 7%;

Львів – 6,3%;

Дніпро – 3,4%;

Хмельницький – 2,7%;

Рівне – 2,5%;

Луцьк – 2,2%;

Тернопіль – 2%;

Одеса – 1,9%.

За всіма ознаками дана динаміка буде простежуватися і в найближчі кілька місяців. Перевага Києва є беззаперечною. Адже для потенційних покупців автомобілів у кредит найголовнішим є: 1) безпека регіону, 2) “лінійка” вибору, як за ціною, маркою автомобіля, так і за умовами придбання (зокрема кредитування), 3) мережа фірмових СТО тощо.

Зверну увагу на те, як змінилися умови автокредитування з початку широкомасштабного вторгнення. Так, у першій половині 2022 року після звільнення значної території України (зокрема Київщини, Сумщини та Чернігівщини) фінансові установи почали поступово відновлювати автокредитування, але за збільшеними відсотковими ставками.

На зростання ставок вплинуло суттєве падіння гривні, а також підвищення облікової ставки НБУ до 25%: вартість залучених ресурсів зросла і відповідно ставки по кредиту збільшилися в середньому ще на +5 п. п. Таким чином, відновлене автокредитування стало досить обтяжливим, адже реальні ставки склали в середньому від 21% до 23-24% у гривні.

Попри такі, м’яко кажучи, "важкі" обставини, відновлення кредитування стало вагомою підтримкою у збільшенні продажів нових авто. Водночас громадяни виявилися не готовими купувати нові автомобілі через 1) "воєнну" невизначеність, 2) суттєве збільшення вартості авто з причини зростання курсу долара та євро, 3) об’єктивно зависокі кредитні ставки.

Поновлення кредитування значною мірою позначилося на рівні довіри до банківської системи та банківських продуктів, зокрема депозитів.

Багато процесів в економіці країні міцно пов’язані між собою: відновлення автокредитування, розвиток депозитних програм свідчать про зростання довіри до банківського сектору. В свою чергу відновилося й постачання нових автомобілів в Україну.

Щодо перспектив розвитку автокредитування у найближчі 3 місяці, то я прогнозую, що кількість авто, реалізованих у кредит, може зрости до 15-17% від загальної кількості продажів нових авто. У травні, порівняно із січнем 2023 року, кількість проданих нових авто в кредит зросла майже 2 рази (675 од. проти 360 од. у січні). І до серпня-вересня, порівняно з початком року, цей показник може збільшитися майже у 3–3,5 рази. При цьому, вважаю я, у найближчі 2-3 місяці найбільший "кредитний" попит спостерігатиметься на автомобілі марок VOLKSWAGEN, TOYOTA, BMW, RENAULT, SKODA та низку інших.

На мій погляд, розширення переліку фінансових установ, які потенційно готові вийти на ринок кредитування із своїми пропозиціями, вартість залучених під кредитування ресурсів, зміцнення гривні (стабілізація курсів валют), ймовірний перегляд розміру облікової ставки в бік її зниження можуть суттєво вплинути на обсяги автокредитування.

Наразі середні ставки за автокредитами варіюються від 5,49% до 16,49% терміном на 7 років із першим внеском від 20% вартості нового авто (від суми першого внеску залежить розмір нарахованих %).

Водночас припускаю, що за гарної кон’юнктури ринку та за певних фінансово-економічних обставин, що формуватимуть ринок автокредитування, до кінця року відсоткові ставки можуть зменшитися в середньому на 3-5%.

Продажі нових авто майже вийшли на довоєнний рівень, а це означає відновлення роботи дистриб'юторів, постачальників нових авто в Україні, збільшення кількості “кредитних” пропозицій від фінансових установ. Звісно конкуренція, стабілізація економіки мають позитивно вплинути на всіх учасників ринку. Тому цілком ймовірно, що за сприятливих умов до кінця року відсотки за автокредитами можуть дещо знизитися.