Автокредитование растет: новые автомобили в кредит составляют уже более 12% от общего количества приобретенных авто

В 2023 году динамика выданных автокредитов по сравнению с началом широкомасштабного военного вторжения существенно улучшилась: так, в январе 2023 года количество приобретенных новых авто в кредит составило 9% от общего количества сделок, в феврале этот показатель вырос до 10%, а в марте и апреле текущего года – до 12%.

В феврале 2022 года количество выданных автокредитов через банковские учреждения составило 1374 шт., а это 23% от общего количества проданных новых авто. А уже в марте и апреле прошлого года доля автокредитов упала по 2% и 3%.

По итогам 2022 г. показатель кредитных продаж новых автомобилей составил в среднем 7,5% от общего количества проданных новых авто в Украине.

Среди самых главных факторов, повлиявших на рост автокредитования с начала 2023 года, я бы выделил следующие:

положительную ситуацию на фронте и относительную безопасность жизни в крупнейших городах Украины;

увеличение количества финансовых учреждений, готовых кредитовать покупку авто;

расширение кредитных и реализация акционных программ отдельных автомобильных брендов;

стабилизация валютного рынка: укрепление гривны, существенное понижение инфляции, которая с января по апрель составила всего 4%.

Что касается текущего уровня спроса, то 20,3% выданных автокредитов приходится преимущественно на электромобили в ценовом диапазоне $32-45 тыс., более 20% приобретенных авто в кредит – это премиум-авто по цене около $100 тыс. И около 16% автокредитов выдано на приобретение автомобилей Renault по цене в среднем $16 тыс.

Интересно, что фактически в апреле 2023 года общее количество проданных новых авто за полную стоимость и с помощью кредитов сравнялось с показателями января-февраля 2022 года. Поэтому можно заключить, что, несмотря на войну, в Украине достаточно мощная доля платежеспособных граждан, готовых покупать авто и почти равномерно во всех ценовых сегментах.

По итогам января-апреля 2023 года в 10 регионов с крупнейшими продажами автомобилей в кредит вошли:

Киев – 48,6% от общего количества выданных автокредитов;

Винница – более 10%;

Полтава – почти 7%;

Львов – 6,3%;

Днепр – 3,4%;

Хмельницкий – 2,7%;

Ровно – 2,5%;

Луцк – 2,2%;

Тернополь – 2%;

Одесса – 1,9%.

По всем признакам данная динамика будет прослеживаться и в ближайшие несколько месяцев. Преимущество Киева бесспорно. Ведь для потенциальных покупателей автомобилей в кредит самым главным является: 1) безопасность региона, 2) "линейка" выбора, как по цене, марке автомобиля, так и по условиям приобретения (в том числе кредитования), 3) сеть фирменных СТО и т.д.

Обратите внимание на то, как изменились условия автокредитования с начала широкомасштабного вторжения. Так, в первой половине 2022 года после освобождения значительной территории Украины (в частности, Киевщины, Сумщины и Черниговщины) финансовые учреждения начали постепенно возобновлять автокредитование, но по увеличенным процентным ставкам.

На рост ставок повлияло существенное падение гривны, а также повышение учетной ставки НБУ до 25%: стоимость привлеченных ресурсов выросла и соответственно ставки по кредиту увеличились в среднем еще на +5 п. п. Таким образом, возобновленное автокредитование стало достаточно обременительным, ведь реальные ставки составили в среднем от 21% до 23-24% в гривне.

Несмотря на такие, мягко говоря, тяжелые обстоятельства, возобновление кредитования стало весомой поддержкой в увеличении продаж новых авто. В то же время граждане оказались не готовы покупать новые автомобили из-за 1) "военной" неопределенности, 2) существенного увеличения стоимости авто по причине роста курса доллара и евро, 3) объективно высоких кредитных ставок.

Возобновление кредитования в значительной степени сказалось на уровне доверия к банковской системе и банковским продуктам, в частности, депозитам.

Многие процессы в экономике стране тесно связаны между собой: возобновление автокредитования, развитие депозитных программ свидетельствуют о росте доверия к банковскому сектору. В свою очередь возобновились и поставки новых автомобилей в Украину.

Что касается перспектив развития автокредитования в ближайшие 3 месяца, то я прогнозирую, что количество авто, реализуемых в кредит, может возрасти до 15-17% от общего количества продаж новых авто. В мае, сравнительно с январем 2023 года, количество проданных новых авто в кредит выросло почти в 2 раза (675 ед. против 360 ед. в январе). И к августу-сентябрю, по сравнению с началом года, этот показатель может увеличиться почти в 3-3,5 раза. При этом, я считаю, в ближайшие 2-3 месяца наибольший "кредитный" спрос будет наблюдаться на автомобили марок VOLKSWAGEN, TOYOTA, BMW, RENAULT, SKODA и ряд других.

По моему мнению, расширение перечня финансовых учреждений, которые потенциально готовы выйти на рынок кредитования со своими предложениями, стоимость привлеченных под кредитование ресурсов, укрепление гривны (стабилизация курсов валют), вероятный пересмотр размера учетной ставки в сторону ее снижения могут существенно повлиять на объемы автокредитования.

Пока средние ставки по автокредитам варьируются от 5,49% до 16,49% сроком на 7 лет с первым взносом от 20% стоимости нового авто (от суммы первого взноса зависит размер начисленных %).

В то же время, предполагаю, что при хорошей конъюнктуре рынка и при определенных финансово-экономических обстоятельствах, которые будут формировать рынок автокредитования, до конца года процентные ставки могут уменьшиться в среднем на 3-5%.

Продажи новых автомобилей почти вышли на довоенный уровень, а это означает восстановление работы дистрибьюторов, поставщиков новых авто в Украине, увеличение количества кредитных предложений от финансовых учреждений. Конечно, конкуренция, стабилизация экономики должны положительно повлиять на всех участников рынка. Поэтому вполне вероятно, что при благоприятных условиях до конца года проценты по автокредитам могут несколько снизиться.