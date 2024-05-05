Україна збільшила імпорт свинини у 3,5 рази: у кого купуємо

У квітні імпорт свинини в Україні дещо зріс проти попереднього місяця, проте залишається малопомітним у сукупній ємності ринку.

Про це повідомляють аналітики Асоціації "Свинарі України" із посиланням на дані митної статистики.

Канада стала основним постачальником свинини

Зазначається, що упродовж другого місяця весни до України надійшло близько 280 т свіжої, охолодженої та мороженої свинини.

"Притік імпортної свинини у квітні зріс у 3,5 рази проти рекордно низького березневого показника. На фоні тривалого блокування польського кордону, активніше надходження м’ясної сировини забезпечили поставки з Канади, звідки за квітень завезли 233 т сукупною вартістю 586 тис. дол. США", - зауважують в АСУ.

За даними аналітиків, за чотири місяці частка канадської продукції сягнула 44% сумарного імпорту. Всього з початку року в Україну завезли 941 т свинини, що майже учетверо поступається аналогічному показнику минулого року.

Розблокування кордону не пожвавить імпорт

Як підкреслюють в АСУ, новини щодо розблокування польського кордону істотного впливу на активність імпортерів м’яса та ситуацію на ринку свинини, найімовірніше, не матимуть.

"Основним драйвером для пожвавлення зовнішніх поставок завжди є економічний. Так, протягом квітня ціни на свинину в країнах ЄС, які є основними постачальниками цього виду м’яса, залишалися відносно стабільними. В Україні ж позитивна динаміка була малопомітною: середня ціна у квітні лише незначно перевищує березневі. Тож цінова привабливість європейського м’яса не зросла, а представники українських м’ясопереробних підприємств не відзначають браку сировини", - пояснюють аналітики.

Вони прогнозують, що у разі зміни цінової кон’юнктури у подальшому імпортна активність може пожвавитися, проте істотного впливу на загальну ситуацію навряд матиме, адже наразі питома вага іноземного м'яса у загальній ємності ринку свинини складає близько 1%.

Як повідомляють в АСУ, з початку року вітчизняні виробники поставили на зовнішні ринки 723,6 т свинини, заробивши 1,8 млн дол. США. Основним ринком збуту для України залишаються ОАЕ.

Зауважимо, закупівельні ціни на свинину перед святом Великодня знизились на 3-6% у порівнянні з минулим тижнем, і в середньому становлять близько 60 грн/кг.

Ринок свинини в Україні

Нещодавно повідомлялося, що імпорт свинини в Україну за перші три місяці 2024 року скоротився в 4,8 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, до 665 тонн. Імпорт сала, свинячого жиру і жиру птиці за цей же час зменшився в 1,8 рази, до 3986 тонн.

Також варто зазначити, що ринок свинини і продукції свинарства в Україні поступово відновлюється, попри загальну кризу в тваринництві. Поголів'я свиней і споживання свинячого м'яса та жиру зростає, їхній імпорт та ціни скорочуються.

Ріст виробництва сала залишається під питанням - гравці галузі зазначають, що займатися лише цим продуктом невигідно, а в раціоні українців він є додатком до основного продукту, свинини. Більш детально про ринок свинини в Україні читайте в статті Delo.ua.

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