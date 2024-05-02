В Україні перед Великоднем знизилися оптові ціни на свинину: скільки просять за кілограм

Закупівельні ціни на свинину перед святом Великодня знизились на 3-6% у порівнянні з минулим тижнем, і в середньому становлять близько 60 грн/кг.

Про це повідомила асоціація "Свинарі України".

Там зазначають, що за результатами щотижневого моніторингу останні торги завершилися негативною динамікою цін на свиней забійних кондицій.

За інформацією аналітиків, у ході торгів у передвеликодній тиждень ціни закупівлі живця свиней у різних регіонах країни узгодилися, знизившись на 3–6% порівняно з попереднім.

Хоча зустрічалися котирування від 59 грн/кг до 63 грн/кг, у більшості випадків ціни закупівлі тяжіли до позначки 60 грн/кг. Середньозважена ринкова позначка склала 60,5 грн/кг, що на 4,8% нижче ніж у кінці квітня.

"Відгуки щодо перебігу реалізації цього тижня неоднозначні: так, одні оператори відзначають помітне пожвавлення попиту, пік якого очікують в четвер–п'ятницю, а інші, навпаки, працюють у межах стандартних об'ємів", - зауважують в асоціації.

Попри те, що більшість операторів прогнозів щодо зміни цін на перших торгах не озвучує, частина з них не відкидає стабілізації котирувань на досягнутому рівні. При цьому окремі оператори відзначають, що коливання цін закупівлі на пару гривень ані пожвавить, ані послабить торгівлю.

Нещодавно повідомлялося, що імпорт свинини в Україну за перші три місяці 2024 року скоротився в 4,8 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, до 665 тонн. Імпорт сала, свинячого жиру і жиру птиці за цей же час зменшився в 1,8 рази, до 3986 тонн.

Також варто зазначити, що ринок свинини і продукції свинарства в Україні поступово відновлюється, попри загальну кризу в тваринництві. Поголів'я свиней і споживання свинячого м'яса та жиру зростає, їхній імпорт та ціни скорочуються.

Ріст виробництва сала залишається під питанням - гравці галузі зазначають, що займатися лише цим продуктом невигідно, а в раціоні українців він є додатком до основного продукту, свинини. Більш детально про ринок свинини в Україні читайте в статті Delo.ua – "Сало до Великодня: чи чекати зростання цін на "стратегічний" продукт для українців".

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