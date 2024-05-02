В Украине перед Пасхой снизились оптовые цены на свинину: сколько просят за килограмм

Закупочные цены на свинину перед праздником Пасхи снизились на 3-6% по сравнению с прошлой неделей и в среднем составляют около 60 грн/кг.

Об этом сообщила ассоциация "Свиноводы Украины".

Там отмечают, что по результатам еженедельного мониторинга последние торги завершились негативной динамикой цен на свиней убойных кондиций.

По информации аналитиков, в ходе торгов в предпасхальную неделю цены закупки живца свиней в разных регионах страны согласовались, снизившись на 3–6% по сравнению с предыдущей.

Хотя встречались котировки от 59 грн/кг до 63 грн/кг, в большинстве случаев цены закупки тяготели до отметки 60 грн/кг. Средневзвешенная рыночная отметка составила 60,5 грн/кг, что на 4,8% ниже, чем в конце апреля.

"Отзывы о ходе реализации на этой неделе неоднозначны: так, одни операторы отмечают заметное оживление спроса, пик которого ожидают в четверг-пятницу, а другие, наоборот, работают в пределах стандартных объемов", - отмечают в ассоциации.

Несмотря на то, что большинство операторов прогнозов изменения цен на первых торгах не озвучивают, часть из них не исключает стабилизации котировок на достигнутом уровне. При этом отдельные операторы отмечают, что колебания цен закупки на пару гривен ни оживят, ни ослабят торговлю.

Недавно сообщалось, что импорт свинины в Украину за первые три месяца 2024 года сократился в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года до 665 тонн. Импорт сала, свиного жира и жира птицы за это же время снизился в 1,8 раза, до 3986 тонн.

Также следует отметить, что рынок свинины и продукции свиноводства в Украине постепенно восстанавливается, несмотря на общий кризис в животноводстве. Поголовье свиней и потребление свиного мяса и жира растет, их импорт и цены сокращаются.

Рост производства сала остается под вопросом – игроки отрасли отмечают, что заниматься только этим продуктом невыгодно, а в рационе украинцев он является дополнением к основному продукту, свинине. Более подробно о рынке свинины в Украине читайте в статье Delo.ua – "Сало к Пасхе: ждать ли роста цен на "стратегический" продукт для украинцев".

Фото: ua.depositphotos.com