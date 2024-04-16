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Сало к Пасхе: ждать ли роста цен на "стратегический" продукт украинцев
Рынок свинины и продукции свиноводства в Украине постепенно восстанавливается, несмотря на общий кризис в животноводстве. Поголовье свиней и потребление свиного мяса и жира растет, импорт и цены снижаются. Рост производства сала остается под вопросом – игроки отрасли отмечают, что заниматься только этим продуктом невыгодно, а в рационе украинцев он является дополнением к основному продукту, свинине.
С началом полномасштабного российского вторжения в Украину значительно сократилось поголовье свиней, с 5,56 млн в феврале 2022 года до 4,85 млн в начале 2023 года. Причиной тому стали разрушение животноводческих хозяйств в Харьковской области – регионе с традиционно мощным кластером свиноводства.
Критическому падению отрасли помешало удешевление комбикормов для свиней, что стало следствием уменьшения цен на зерно и ячмень, а также наличия значительных переходных остатков фуражного зерна в Украине.
Благодаря этому в 2024 году можно увидеть первые признаки восстановления отрасли. В Министерстве аграрной политики и продовольствия уточнили для издания Delo.ua, что по состоянию на январь 2024 года в Украине насчитывалось почти 5,1 млн свиней, что на 3% больше по сравнению с соответствующей датой прошлого года. Основная их часть (около 67%) содержится на сельхозпредприятиях, тогда как население выращивает около трети поголовья.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По данным министерства, растет и потребление свинины на душу населения, которое в 2024 году может даже превысить показатели довоенного в 2021 году. Ведомство приводит следующие цифры:
- 2021 год – 19,5 кг;
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2022 год – 20,4 кг;
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2023 год – 19,8 кг;
- 2024 год (прогноз) – 20,0 кг.
Фонд потребления свинины в 2023 году составил 688 тыс. тонн, или 36,6% от всего потребленного в Украине мяса, добавляют в министерстве. Прогнозируется, что в 2024 году фонд потребления свинины вырастет до 696 тыс. тонн, или на 1,2%.
Свиноводство, несмотря на определенное оживление, не становится максимально привлекательной для инвестиций отраслью. Прогнозируется, что по результатам 2024 рентабельность производства свинины снизится до 0,35 грн/кг против 0,64 грн/кг в 2023 году. Основной причиной ее уменьшения станет снижение закупочных цен на свинину в текущем году – на 29% против среднего показателя за 2023 год.
Импорт свинины и сала сокращается, экспорт растет
Министерство агрополитики фиксирует стабильный тренд на сокращение импорта в Украину сала и свиного жира после роста в первый год полномасштабной войны. По данным ведомства, импорт сала в Украину в 2023 году превысил импорт свинины:
|Импорт, наименование товара, тонн
|2022 год
|2023 год
|2023 год до 2022 года
|2024 год, январь-март
|2024 год до января-марта 2023 года
|Свинина
|46 934
|12 989
|сокращение в 3,6 раза
|665
|сокращение в 4,8 раза
|Сало, свиной жир и жир птицы
|31 321
|24 534
|–27,6%
|3986
|сокращение в 1,8 раза
Такой рост привлекательности украинской свинины объясняется существенным удешевлением цен на комбикормы. Цены на них упали в разы по сравнению с 2022 годом: пшеничные отруби подешевели впятеро, соевый жмых и подсолнечный шрот – в 2–3 раза, зерновые в 2 раза.
С другой стороны, объемы экспорта этих продуктов из Украины демонстрируют увеличение, хотя традиционно незначительны.
|Экспорт, наименование товара, тонн
|2022 год
|2023 год
|2023 год до 2022 года
|2024 год, январь-март
|2024 год до января-марта 2023 года
|Свинина
|293
|890
|рост в 3 раза
|493
|рост в 5 раз
|Сало, свиной жир и жир птицы
|14
|28
|рост в 2 раза
|32
|+100%
В Минагрополитики подчеркивают, что процент импортированного сала в 2023 году составил всего 3,8% от произведенного в Украине, а свинины – 2,0%. В январе–марте 2024 года этот показатель еще снизился – до 1,2% для сала и 0,5% для мяса свиней.
В денежном измерении показатели внешней торговли салом выглядят следующим образом:
В Украине нет предпосылок для интенсификации производства сала
В Украине традиционно развита культура потребления сала и продуктов из него, отмечают Минагрополитики. Чаще для этих целей используется свежее охлажденное сало, произведенное фермерами и в хозяйствах населения.
Из–за специфики промышленного выращивания свиней в Украине нет возможности быстро увеличить производство сала, в то время как для свинины это вполне реально. Дело в том, что для промышленного производства колбасных и мясных изделий в Украине в основном используются гибридные породы свиней, в основном пород "Дюрок" и "Ландрас большая белая". Животных этих пород забивают по достижении кондиционного веса в 90–120 кг, поэтому они не успевают нарастить достаточное количество подкожного жира, необходимого для промышленной переработки.
Именно поэтому для производства продуктов из сала и колбас, в Украину импортируется шпик (хребтовое сало), добавляют в министерстве.
Этот тезис подтверждают и переработчики мяса свиней. В компании " Дымные традиции " отмечают, что в своей работе предпочитают выращенные в Украине свиньи, но на внутреннем рынке не всегда можно найти необходимые объемы сырья. Кроме того, украинская продукция не всегда обладает соответствующим качеством и не всегда поставляется со всеми необходимыми документами. При необходимости компания докупает свиней в ЕС, но без привязки к конкретной стране Евросоюза.
Пока в Украине нет хозяйств, занимающихся разведением исключительно сальных пород свиней (например, Белой степной или Миргородской), уточняют в Минагрополитики. Потребители предпочитают потреблять более постную свинину с малейшей прослойкой сала, поэтому сальные породы свиней имеют в Украине небольшой спрос и не востребованы на мясном рынке.
Также для свиноводов важно то, что сало обычно стоит дешевле мяса, тогда как затраты на уход за мясо–сальными и сальными породами почти одинаковы. Поэтому в будущем не прослеживается тенденция увеличения производства сала в Украине, этот продукт будет предлагаться в привязке к свинине и мясопродуктам.
Определенный рост потребления сала обуславливают потребности военных и гуманитарные задачи, добавляют в компании "Дымные традиции". При правильном солении сало хранится дольше мяса, поэтому волонтеры активно поставляют его в прифронтовые регионы.
Насколько подорожает сало к Пасхе
Производители сала и продуктов с его использованием не ожидают значительного увеличения потребления к Пасхе и начале мая, когда люди начинают активно выезжать на пикники. "Дымные традиции" также отмечают изменение потребительских настроений из–за популярности здорового образа жизни и низкокалорийных продуктов во время отдыха на природе.
"К Пасхе ожидаем рост продаж птицы и "легких" мясных блюд. На сале к праздникам не акцентируем внимание. Оно остается в нашем портфеле, но больше как дополнение к ассортименту других продуктов из мяса", – отмечают в компании.
Согласно данным Госстата, средние цены на сало в Украине сейчас вернулись на уровень начала 2023 года:
|Период
|средняя цена, грн
|Изменение к предыдущему периоду, %
|Март–2022
|116,39
|–
|Июнь–2022
|122,22
|+5%
|Сентябрь–2022
|149,67
|+18,3%
|Декабрь–2022
|171,08
|+14,3%
|Март–2023
|167,33
|–2,1%
|Июнь–2023
|162,26
|–3%
|Сентябрь–2023
|167,33
|+3%
|Декабрь–2023
|173,50
|+3,7%
|Февраль–2024
|173,10
|–0,1%
|Март–2024
|169,88
|–1,9%
Диапазон реальных цен значительно шире официальных данных. К примеру, на рынках сало оценивается в зависимости от толщины:
- 100 грн/кг за кусок толщиной до 3 см;
- 150 грн/кг толщиной 4 см;
- 200 грн/кг за сало толщиной 5 см и больше;
Похожая ценовая политика и в супермаркетах: чаще всего оно предлагается за 210–230 грн/кг, хотя иногда со скидками стоит 100–120 грн/кг. Элитное копченое и "генеральское" сало стоит в среднем 380–440/кг.
В настоящее время в Украине наблюдается рост цен на сало, являющийся частью более широкого тренда инфляции, отмечает руководитель отдела маркетинга львовского оптового рынка сельхозпродукции "Шувар" Татьяна Попович. По ее данным, с начала весны 2024 цены на сало выросли в среднем на 12 грн по сравнению с концом февраля текущего года.
Среди факторов, влияющих на рост цен, можно выделить увеличение затрат на производство, что в конечном счете ведет к росту розничных цен на продукты. В пасхальные праздники обычно наблюдается увеличение спроса на продукты питания, включая сало, что также может повлиять на дальнейшее повышение цен.
К Пасхе сало подорожает ориентировочно на 5–6%, в то время как в сегменте свежего мяса и копченостей рост составит 7–12%, добавляет Татьяна Попович. Такие цены продержатся до конца мая, а в начале лета вернутся к показателям апреля.
Следующего периода роста цен на этот продукт следует ожидать осенью, с наступлением холодов, уточняют представители "Дымных традиций". Низкие температуры побуждают украинцев потреблять более калорийную и жирную пищу, в результате чего сезонно растет спрос на сало. Однако цены на осень спрогнозировать сложно – неизвестно, закончится ли блокирование торговли на польской границе, останется ли стабильным курс гривны и стоимость комбикормов для свиней, констатируют в компании.