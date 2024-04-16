Сало к Пасхе: ждать ли роста цен на "стратегический" продукт украинцев

Рынок свинины и продукции свиноводства в Украине постепенно восстанавливается, несмотря на общий кризис в животноводстве. Поголовье свиней и потребление свиного мяса и жира растет, импорт и цены снижаются. Рост производства сала остается под вопросом – игроки отрасли отмечают, что заниматься только этим продуктом невыгодно, а в рационе украинцев он является дополнением к основному продукту, свинине.

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину значительно сократилось поголовье свиней, с 5,56 млн в феврале 2022 года до 4,85 млн в начале 2023 года. Причиной тому стали разрушение животноводческих хозяйств в Харьковской области – регионе с традиционно мощным кластером свиноводства.

Критическому падению отрасли помешало удешевление комбикормов для свиней, что стало следствием уменьшения цен на зерно и ячмень, а также наличия значительных переходных остатков фуражного зерна в Украине.

Благодаря этому в 2024 году можно увидеть первые признаки восстановления отрасли. В Министерстве аграрной политики и продовольствия уточнили для издания Delo.ua, что по состоянию на январь 2024 года в Украине насчитывалось почти 5,1 млн свиней, что на 3% больше по сравнению с соответствующей датой прошлого года. Основная их часть (около 67%) содержится на сельхозпредприятиях, тогда как население выращивает около трети поголовья.

По данным министерства, растет и потребление свинины на душу населения, которое в 2024 году может даже превысить показатели довоенного в 2021 году. Ведомство приводит следующие цифры:

2021 год – 19,5 кг;

2022 год – 20,4 кг;



2023 год – 19,8 кг;



2024 год (прогноз) – 20,0 кг.

Фонд потребления свинины в 2023 году составил 688 тыс. тонн, или 36,6% от всего потребленного в Украине мяса, добавляют в министерстве. Прогнозируется, что в 2024 году фонд потребления свинины вырастет до 696 тыс. тонн, или на 1,2%.

Свиноводство, несмотря на определенное оживление, не становится максимально привлекательной для инвестиций отраслью. Прогнозируется, что по результатам 2024 рентабельность производства свинины снизится до 0,35 грн/кг против 0,64 грн/кг в 2023 году. Основной причиной ее уменьшения станет снижение закупочных цен на свинину в текущем году – на 29% против среднего показателя за 2023 год.

Импорт свинины и сала сокращается, экспорт растет

Министерство агрополитики фиксирует стабильный тренд на сокращение импорта в Украину сала и свиного жира после роста в первый год полномасштабной войны. По данным ведомства, импорт сала в Украину в 2023 году превысил импорт свинины:

Импорт, наименование товара, тонн 2022 год 2023 год 2023 год до 2022 года 2024 год, январь-март 2024 год до января-марта 2023 года Свинина 46 934 12 989 сокращение в 3,6 раза 665 сокращение в 4,8 раза Сало, свиной жир и жир птицы 31 321 24 534 –27,6% 3986 сокращение в 1,8 раза

Такой рост привлекательности украинской свинины объясняется существенным удешевлением цен на комбикормы. Цены на них упали в разы по сравнению с 2022 годом: пшеничные отруби подешевели впятеро, соевый жмых и подсолнечный шрот – в 2–3 раза, зерновые в 2 раза.

С другой стороны, объемы экспорта этих продуктов из Украины демонстрируют увеличение, хотя традиционно незначительны.

Экспорт, наименование товара, тонн 2022 год 2023 год 2023 год до 2022 года 2024 год, январь-март 2024 год до января-марта 2023 года Свинина 293 890 рост в 3 раза 493 рост в 5 раз Сало, свиной жир и жир птицы 14 28 рост в 2 раза 32 +100%

В Минагрополитики подчеркивают, что процент импортированного сала в 2023 году составил всего 3,8% от произведенного в Украине, а свинины – 2,0%. В январе–марте 2024 года этот показатель еще снизился – до 1,2% для сала и 0,5% для мяса свиней.

В денежном измерении показатели внешней торговли салом выглядят следующим образом:

Годовая выручка от экспорта украинского сала не превышает $100 тыс. Данные Гостаможслужбы, иллюстрация: Delo.ua

В Украине нет предпосылок для интенсификации производства сала

В Украине традиционно развита культура потребления сала и продуктов из него, отмечают Минагрополитики. Чаще для этих целей используется свежее охлажденное сало, произведенное фермерами и в хозяйствах населения.

Из–за специфики промышленного выращивания свиней в Украине нет возможности быстро увеличить производство сала , в то время как для свинины это вполне реально. Дело в том, что для промышленного производства колбасных и мясных изделий в Украине в основном используются гибридные породы свиней, в основном пород "Дюрок" и "Ландрас большая белая". Животных этих пород забивают по достижении кондиционного веса в 90–120 кг, поэтому они не успевают нарастить достаточное количество подкожного жира, необходимого для промышленной переработки.

Именно поэтому для производства продуктов из сала и колбас, в Украину импортируется шпик (хребтовое сало), добавляют в министерстве.

Этот тезис подтверждают и переработчики мяса свиней. В компании " Дымные традиции " отмечают, что в своей работе предпочитают выращенные в Украине свиньи, но на внутреннем рынке не всегда можно найти необходимые объемы сырья. Кроме того, украинская продукция не всегда обладает соответствующим качеством и не всегда поставляется со всеми необходимыми документами. При необходимости компания докупает свиней в ЕС, но без привязки к конкретной стране Евросоюза.

Пока в Украине нет хозяйств, занимающихся разведением исключительно сальных пород свиней (например, Белой степной или Миргородской), уточняют в Минагрополитики. Потребители предпочитают потреблять более постную свинину с малейшей прослойкой сала, поэтому сальные породы свиней имеют в Украине небольшой спрос и не востребованы на мясном рынке .

Также для свиноводов важно то, что сало обычно стоит дешевле мяса, тогда как затраты на уход за мясо–сальными и сальными породами почти одинаковы. Поэтому в будущем не прослеживается тенденция увеличения производства сала в Украине, этот продукт будет предлагаться в привязке к свинине и мясопродуктам.

Определенный рост потребления сала обуславливают потребности военных и гуманитарные задачи, добавляют в компании "Дымные традиции". При правильном солении сало хранится дольше мяса, поэтому волонтеры активно поставляют его в прифронтовые регионы.

Насколько подорожает сало к Пасхе

Производители сала и продуктов с его использованием не ожидают значительного увеличения потребления к Пасхе и начале мая, когда люди начинают активно выезжать на пикники. "Дымные традиции" также отмечают изменение потребительских настроений из–за популярности здорового образа жизни и низкокалорийных продуктов во время отдыха на природе.

"К Пасхе ожидаем рост продаж птицы и "легких" мясных блюд. На сале к праздникам не акцентируем внимание. Оно остается в нашем портфеле, но больше как дополнение к ассортименту других продуктов из мяса", – отмечают в компании.

Согласно данным Госстата, средние цены на сало в Украине сейчас вернулись на уровень начала 2023 года:

Период средняя цена, грн Изменение к предыдущему периоду, % Март–2022 116,39 – Июнь–2022 122,22 +5% Сентябрь–2022 149,67 +18,3% Декабрь–2022 171,08 +14,3% Март–2023 167,33 –2,1% Июнь–2023 162,26 –3% Сентябрь–2023 167,33 +3% Декабрь–2023 173,50 +3,7% Февраль–2024 173,10 –0,1% Март–2024 169,88 –1,9%

Диапазон реальных цен значительно шире официальных данных. К примеру, на рынках сало оценивается в зависимости от толщины:

100 грн/кг за кусок толщиной до 3 см;

150 грн/кг толщиной 4 см;

200 грн/кг за сало толщиной 5 см и больше;

Похожая ценовая политика и в супермаркетах: чаще всего оно предлагается за 210–230 грн/кг, хотя иногда со скидками стоит 100–120 грн/кг. Элитное копченое и "генеральское" сало стоит в среднем 380–440/кг.

Сало на киевском рынке. Фото: Delo.ua

В настоящее время в Украине наблюдается рост цен на сало, являющийся частью более широкого тренда инфляции, отмечает руководитель отдела маркетинга львовского оптового рынка сельхозпродукции "Шувар" Татьяна Попович. По ее данным, с начала весны 2024 цены на сало выросли в среднем на 12 грн по сравнению с концом февраля текущего года.

Среди факторов, влияющих на рост цен, можно выделить увеличение затрат на производство, что в конечном счете ведет к росту розничных цен на продукты. В пасхальные праздники обычно наблюдается увеличение спроса на продукты питания, включая сало, что также может повлиять на дальнейшее повышение цен.

К Пасхе сало подорожает ориентировочно на 5–6% , в то время как в сегменте свежего мяса и копченостей рост составит 7–12%, добавляет Татьяна Попович. Такие цены продержатся до конца мая, а в начале лета вернутся к показателям апреля.

Следующего периода роста цен на этот продукт следует ожидать осенью, с наступлением холодов, уточняют представители "Дымных традиций". Низкие температуры побуждают украинцев потреблять более калорийную и жирную пищу, в результате чего сезонно растет спрос на сало. Однако цены на осень спрогнозировать сложно – неизвестно, закончится ли блокирование торговли на польской границе, останется ли стабильным курс гривны и стоимость комбикормов для свиней, констатируют в компании.