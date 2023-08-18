Мясокомбинат из Харьковской области релокируют на Волынь

Производственные мощности харьковского ООО "ЧП Роганский мясокомбинат" перенесут на территорию Киверцевской общины Волынской области.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Волынской ОГА Сергей Мовенко.

"Это очень хорошо, что в нашу область продолжают релоцироваться предприятия. Ведь новые инвестиции способствуют развитию региона, создают новые рабочие места и новые возможности. В Волынской области очень большой инвестиционный потенциал. Близость к границе и многие другие факторы, выгодные предпринимателям", — сказал Мовенко.

Мясокомбинат размещался в Волчанске Харьковской области. Его мощности достигали 18 тыс. тонн сыровяленых, сырокопченых и твердокопченых колбасных продуктов в год. В 2019-2021 годах на предприятии реконструировали убойный цех, который был введен в эксплуатацию за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения.

Завод попал под оккупацию в первый день Великой войны 24 февраля 2022 года.

"После освобождения города некоторое оборудование мы вывезли. К сожалению, российские ракетные атаки разрушили производство, а обстрелы продолжаются и сегодня. Поэтому мы решили прекратить там деятельность и переехать в более безопасный регион. С начала полномасштабного вторжения большое количество наших специалистов выехали за границу и в другие области Украины. В частности, и на Волынь. Поэтому мы приняли решение рассмотреть вашу область для строительства мясокомбината", - добавил владелец мясокомбината Игорь Фельдштейн.

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве по реализации задуманного проекта.

Напомним, в Украине действует правительственная программа релокации бизнеса. Предприятия, расположенные вблизи линии фронта, или находившиеся в оккупации или вблизи линии фронта, могут ею воспользоваться .