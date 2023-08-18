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М'ясокомбінат із Харківської області релокують на Волинь
Виробничі потужності харківського ТОВ "ПП Роганський м'ясокомбінат" перенесуть на територію Ківерцівської громади Волинської області.
Про це повідомив перший заступник голови Волинської ОДА Сергій Мовенко.
"Це дуже добре, що в нашу область продовжують релокуватися підприємства. Адже нові інвестиції сприяють розвитку регіону, створюють нові робочі місця та нові можливості. У Волинській області дуже великий інвестиційний потенціал. Близькість до кордону та багато інших факторів, які вигідні підприємцям", — сказав Мовенко.
М'ясокомбінат розміщувався у Вовчанську Харківської області. Його потужності досягали 18 тис тонн сиров'ялених, сирокопчених та твердокопчених ковбасних продуктів на рік. У 2019-2021 раках на підприємстві реконструювали забійний цех, який було введено в експлуатацію за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Завод потрапив під окупацію в перший день Великої війни, 24 лютого 2022 року.
"Після звільнення міста деяке обладнання ми вивезли. На жаль, російські ракетні атаки зруйнували виробництво, а обстріли продовжуються й до сьогодні. Тому ми вирішили припинити там діяльність та переїхати у безпечніший регіон. З початку повномасштабного вторгнення велика кількість наших спеціалістів виїхали закордон та в інші області України. Зокрема, й на Волинь. Тому ми прийняли рішення розглянути вашу область для будівництва м’ясокомбінату", — додав власник м’ясокомбінату Ігор Фельдштейн.
Сторони домовилися про подальшу співпрацю в реалізації задуманого проекту.
Нагадаємо, в Україні діє урядова програма релокації бізнесу. Підприємства, які розташовані поблизу лінії фронту, або були в окупації чи поблизу лінії фронту, можуть нею скористатися.