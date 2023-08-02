Закарпаття дасть сіль для всієї України: Зеленський розповів про розвиток економіки регіону

На Закарпатті розробляють родовище солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні 2 серпня.

Очільник держави розповів, що перебуваючи з робочою поїздкою в Закарпатській області, він провів нараду щодо безпекової та соціальної ситуації в регіоні.

"Релокація бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах області – це важливий напрям роботи. Потужності для реабілітації наших воїнів – правильні проєкти. Багато ініціатив щодо розвитку економіки Закарпаття – тих можливостей, які десятиліттями не використовувалися. Зокрема, тут, у регіоні, вже почалася розробка родовища солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю", – сказав він.

Зеленський додав, що існують й інші проєкти, які обговорюватимуться з урядовцями.

"Однозначно, Закарпаття буде одним із драйверів розвитку для всієї України, економічного та соціального зростання", – вважає президент.

Ситуація з сіллю в Україні

У квітні 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ на Донеччині зупинилося найбільше у Європі підприємство з солевидобутку – "Артемсіль". Воно розташоване в Соледарі, який наразі окупований російськими військами.

У звʼязку з цим Україна перетворилася з експортера солі на імпортера. Як писало "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Держстату, в 2021 році частка солі в імпорті країни була лише 0,02%: 142,8 тис. тонн на 12,9 млн доларів. При цьому на експорт українські підприємства поставили 710 тис. тонн солі на 28,3 млн доларів.

Наступного року частка солі в імпорті зросла до 0,15%. На зовнішніх ринках Україна закупила 438,1 тис. тонн солі на 92,1 млн доларів. Своєю чергою експорт упав у натуральному вираженні вп'ятеро – до 142 тис. тонн, а виторг – ще більше, до 3,8 млн доларів.

У серпні 2022-го голова Закарпатської ОВА Віктор Микита заявив, що на території Буштинської громади області розпочалися роботи з налагоджування видобутку солі. Тоді він зазначав, що перші партії солі високої якості Закарпаття отримає через шість місяців. Як передбачалося, спочатку будуть добувати технічну сіль, а після планового розвитку інфраструктури підприємство розпочне постачання столової солі для населення.