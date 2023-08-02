Закарпатье даст соль для всей Украины: Зеленский рассказал о развитии экономики региона

На Закарпатье разрабатывают месторождение соли, которое может обеспечить всю Украину поваренной и технической солью. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении 2 августа.

Глава государства рассказал, что, находясь с рабочей поездкой в Закарпатской области, он провел совещание по ситуации с безопасностью и социальной обстановке в регионе.

"Релокация бизнеса и создание новых рабочих мест в разных общинах области – это важное направление работы. Мощности для реабилитации наших воинов – правильные проекты. Много инициатив по развитию экономики Закарпатья – тех возможностей, которые десятилетиями не использовались. В частности, здесь, в регионе, уже началась разработка месторождения соли, которое может обеспечить всю Украину поваренной и технической солью", – сказал он.

Зеленский добавил, что существуют и другие проекты, которые будут обсуждаться с чиновниками.

"Однозначно, Закарпатье будет одним из драйверов развития для всей Украины, экономического и социального роста", – считает президент.

Ситуация с солью в Украине

В апреле 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области остановилось крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче – "Артемсоль". Оно расположено в Соледаре, который сейчас оккупирован российскими войсками.

В связи с этим Украина превратилась из экспортера соли в импортера. Как писало "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Госстата, в 2021 году доля соли в импорте страны была всего 0,02%: 142,8 тыс. тонн на 12,9 млн долларов. При этом на экспорт украинские предприятия поставили 710 тыс. тонн соли на 28,3 млн долларов.

В следующем году доля соли в импорте выросла до 0,15%. На внешних рынках Украина закупила 438,1 тыс. тонн соли на 92,1 млн. долларов. В свою очередь экспорт упал в натуральном выражении в пять раз – до 142 тыс. тонн, а выручка – еще больше, до 3,8 млн долларов.

В августе 2022-го глава Закарпатской ОВА Виктор Микита заявил, что на территории Буштинской общины области начались работы по налаживанию добычи соли. Тогда он отмечал, что первые партии соли высокого качества Закарпатья получит через шесть месяцев. Как предполагалось, сначала будут добывать техническую соль, а после планового развития инфраструктуры предприятие начнет поставки столовой соли для населения.