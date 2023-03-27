Украинцы собрали более 58,5 млн грн на дроны для ГУР, покупая соль от ГП "Артемсоль"

На дроны-камикадзе для Главного управления разведки Минобороны благодаря проекту "Міць. Українська кам’яна" собрали более 58,5 миллионов гривен. Разведчики получат более 2200 беспилотников FPV.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, в конце проекта Rozetka и Сильпо взяли на себя часть затрат на себестоимость соли от ГП "Артемсоль" . Вторую часть покрыли доноры UNITED24.

"Поэтому каждая гривна сбора (500 гривен с каждой пачки) направляется на дроны-камикадзе. Чтобы все украинские города были освобождены как можно быстрее", - отметил Федоров.

Благодаря розыгрышу пяти пачек соли с автографом начальника ГУР Кирилла Буданова было собрано более 8 миллионов гривен.

Отметим, к годовщине полномасштабного вторжения "Артемсоль" и фандрейзинговая платформа UNITED24 презентовали специальную партию соли, добытой в шахтах Соледара. Деньги от ее продажи пойдут на закупку дронов-камикадзе для ГУР.

Напомним, глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная украинскими властями, UNITED24 за почти 10 месяцев работы собрала более 287 млн долларов.