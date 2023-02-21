"Артемсіль" випустила спецпартію солі з окупованого Соледара: де придбати

До річниці повномасштабного вторгнення "Артемсіль" та фандрейзингова платформа UNITED24 презентували спеціальну партію солі, видобутої в шахтах Соледара. Гроші від її продажу підуть на закупівлю дронів-камікадзе для ГУР.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, легендарна "Артемсіль" допоможе сформувати флотилію дронів-камікадзе для ГУР.

"Влітку 2022 року "Артемсіль" зникла з супермаркетів. Причина – російські обстріли міста Соледар, в якому її добували. Окупанти знищили цехи, обладнання, будівлі. Але соледарська сіль вціліла", - зазначив Федоров.

Він додав, що до річниці повномасштабного вторгнення UNITED24 та підприємство "Артемсіль" зробили спеціальну партію солі. Розділили 20 тонн на 100 тисяч символічних пачок. На обкладинці — ілюстрація Артема Гусєва, яка стала вірусною.

Прибуток з кожної пачки піде на дрони-камікадзе, щоб укомплектувати нове ударне угруповання. Найближчим часом воно стане на захист нашої країни по всій лінії фронту.

Придбати сіль можна в супермаркетах "Сільпо" або замовити онлайн на Rozetka.

"Дякую партнерам за підтримку. Вірю, що скоро усі українські міста будуть звільнені від окупантів. І шахти Соледара знову оживуть", - підкреслив Федоров.

Зазначимо, за час роботи через фандрейзингову платформу UNITED24 вже вдалось зібрати понад 287 млн доларів з більш ніж 110 країн.

Нагадаємо, команда UACatsDivision спільно з UNITED24 та крипто-медіа ресурсом Incrypted оголосили про створення першої національної NFT-колекції із зображенням котів-героїв ЗСУ. Усі зібрані від продажу кошти будуть скеровані на купівлю бойових морських дронів. Амбітна мета проєкту — зібрати 40 мільйонів гривень.