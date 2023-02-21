"Артемсоль" выпустила спецпартию соли из оккупированного Соледара: где купить

К годовщине полномасштабного вторжения "Артемсоль" и фандрейзинговая платформа UNITED24 представили специальную партию соли, добытой в шахтах Соледара. Деньги от ее продажи пойдут на закупку дронов-камикадзе для ГУР.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, легендарная "Артемсоль" поможет сформировать флотилию дронов-камикадзе для ГУР.

"Летом 2022 года "Артемсоль" исчезла из супермаркетов. Причина – российские обстрелы города Соледар, в котором ее добывали. Оккупанты уничтожили цеха, оборудование, здания. Но соледарская соль уцелела", - отметил Федоров.

Он добавил, что к годовщине полномасштабного вторжения UNITED24 и предприятие "Артемсоль" выпустили специальную партию соли. Разделили 20 тонн на 100 тысяч символических пачек. На обложке — ставшая вирусной иллюстрация Артема Гусева.

Прибыль из каждой пачки пойдет на дроны-камикадзе, чтобы укомплектовать новую ударную группировку. В ближайшее время они станут на защиту нашей страны по всей линии фронта.

Приобрести соль можно в супермаркетах "Сільпо" или заказать онлайн на Rozetka.

"Благодарю партнеров за поддержку. Верю, что скоро все украинские города будут освобождены от оккупантов. И шахты Соледара снова оживут", - подчеркнул Федоров.

Отметим, за время работы через фандрейзинговую платформу UNITED24 уже удалось собрать более 287 млн долларов из более чем 110 стран.

Напомним, команда UACatsDivision совместно с UNITED24 и крипто-медиа ресурсом Incrypted объявили о создании первой национальной NFT-коллекции с изображением кошек-героев ВСУ. Все собранные от продажи средства будут направлены на покупку боевых морских дронов. Амбициозная цель проекта — собрать 40 миллионов гривен.