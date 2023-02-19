Колекція NFT-котів ЗСУ допоможе зібрати 40 мільйонів гривень на флот морських дронів: коли стартують продажі

Команда UACatsDivision спільно з UNITED24 та крипто-медіа ресурсом Incrypted оголосили про створення першої національної NFT-колекції із зображенням котів-героїв ЗСУ. Усі зібрані від продажу кошти будуть скеровані на купівлю бойових морських дронів. Амбітна мета проєкту — зібрати 40 мільйонів гривень.

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UACatsDivision — це перша NFT-колекція із зображенням котів ЗСУ. Котик з ТРО, котик-морпіх, котик-медик, котик-журналіст і ще 10000 різних котів, які боронять рідну землю від ворога. Створіть свого унікального пухнастого героя та зробіть власний внесок в перемогу України.

"Зараз в Україні формується перший у світі флот морських дронів. Це технологічна розробка, яка дасть змогу захистити акваторії українських морів та мирні міста від російських ракет. Морські дрони можуть виконувати одразу декілька бойових завдань: проводити морську розвідку, спостерігати за береговою активністю, та наносити вогневі ураження по цілях. Разом українці створюють технологічну історію”, — зазначив Михайло Федоров, віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації України.

Мета проєкту полягає в тому, щоб в результаті продажу всіх створених NFT-зображень колекції зібрати 40 мільйонів гривень. Усі кошти будуть скеровані на придбання 4 бойових одиниць першого у світі флоту морських дронів, а унікальний NFТ-кіт залишається у вашій власності.

"Наша місія — висвітлити героїзм нашого народу в боротьбі за свободу та незалежність України. Ми хочемо викарбувати котів ЗСУ у вигляді NFT-колекції, яка назавжди залишиться символом нескореності та незламності українського народу", - зазначає Дмитро Курікша, співзасновник проєкту UACatsDivision.

Колекція створюється разом з крипто-медіа Incrypted, які з початку повномасштабного вторгнення організовують збори коштів на благодійні проєкти від світової крипто-спільноти. Новачків це може підштовхнути зробити перший крок до пізнання крипто-світу та одночасно допомогти ЗСУ.

Зазвичай процедура створення NFT-колекції та її повний розпродаж відбувається в досить обмежений проміжок часу.

Початок розпродажу стартує 22 лютого 2023 року, тому долучайтесь до спільноти UACatsDivision вже зараз, щоб не прогавити свій шанс стати володарем унікального цифрового активу та зробити свій внесок в нашу спільну перемогу.