Коллекция NFT-котов ВСУ поможет собрать 40 миллионов гривен на флот морских дронов: когда стартуют продажи

Команда UACatsDivision совместно с UNITED24 и крипто-медиа ресурсом Incrypted объявили о создании первой национальной NFT-коллекции с изображением котов-героев ВСУ. Все собранные от продажи средства будут направлены на покупку боевых морских дронов. Амбициозная цель проекта — собрать 40 миллионов гривен.

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UACatsDivision – это первая NFT-коллекция с изображением котов ВСУ. Котик из ТРО, котик-морпех, котик-медик, котик-журналист и еще 10000 разных котов, защищающих родную землю от врага. Создайте своего уникального пушистого героя и сделайте собственный вклад в победу Украины.

"Сейчас в Украине формируется первый в мире флот морских дронов. Это технологическая разработка, которая позволит защитить акватории украинских морей и мирные города от российских ракет. Морские дроны могут выполнять сразу несколько боевых задач: проводить морскую разведку, наблюдать за береговой активностью и наносить огневые поражения по целям. Вместе украинцы создают технологическую историю", - отметил Михаил Федоров, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины.

Цель проекта состоит в том, чтобы в результате продажи всех созданных NFT-изображений коллекции собрать 40 миллионов гривен. Все средства будут направлены на приобретение 4 боевых единиц первого в мире флота морских дронов, а уникальный NFТ-кот остается в вашей собственности.

"Наша миссия - осветить героизм нашего народа в борьбе за свободу и независимость Украины. Мы хотим отчеканить котов ВСУ в виде NFT-коллекции, которая навсегда останется символом непокорности и несокрушимости украинского народа", - отмечает Дмитрий Курикша, соучредитель проекта UACats .

Коллекция создается вместе с крипто-медиа Incrypted, которые с начала полномасштабного вторжения организовывают сбор средств на благотворительные проекты от мирового крипто-сообщества. Новичков это может подтолкнуть сделать первый шаг к познанию криптомира и одновременно помочь ВСУ.

Обычно процедура создания NFT-коллекции и ее полная распродажа проходят в довольно ограниченный промежуток времени.

Начало распродажи стартует 22 февраля 2023 года, поэтому присоединяйтесь к сообществу UACatsDivision уже сейчас, чтобы не упустить свой шанс стать обладателем уникального цифрового актива и внести свой вклад в нашу общую победу.