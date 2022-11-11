Собраны средства на первый морской дрон, он будет называться "Херсон"

Украинцы уже собрали на первый морской дрон на фандрейзинговой платформе UNITED24, он получит символическое название – "Херсон".

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Собрано на первый морской дрон. Он будет называться "Херсон", - отметил он.

Средства на первый дрон были собраны всего за несколько часов.

По словам Федорова, один аппарат стоит 10 миллионов гривен. За пятницу, 11 ноября, планируется собрать на первые 10 штук. Всего средства собирают на 100 морских дронов украинского производства.

"Они могут существенно изменить ситуацию в акватории Черного моря. Маленькие и быстрые, дроны способны успешно атаковать российские корабли стоимостью сотни миллионов долларов. Подобные беспилотники уже показали себя в бухте Севастополя, поразив флагман российского флота "Адмирал Макаров". После этого Россия потеряла преимущество на воде", - добавил министр.

Напомним, в пятницу, 11 ноября, на фандрейзинговой платформе UNITED24 начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов .

Главное управление разведки Министерства обороны Украины 11 ноября сообщило, что Вооруженные силы Украины в ходе активного контрнаступления на юге уволили ряд населенных пунктов и начали деоккупацию Херсона. Подразделения украинских военных вошли в город.