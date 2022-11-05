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В Иране впервые официально признали, что поставляли России свои дроны
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. Однако это якобы было еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и в небольших количествах.
Об этом пишет иранское информационное агентство IRNA.
"По беспилотникам, это правда, и мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", - цитирует агентство министра.
По его словам, Иран попросил у министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы доказательства того, что Россия использует иранские беспилотники.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Если выяснится, что Россия использовала иранские беспилотники в войне в Украине, мы не останемся равнодушными к этому вопросу. Наша позиция по поводу войны в Украине – прекращение войны, возвращение сторон к переговорам и возвращение беженцев в свои дома. Иран на уровне президента и министра иностранных дел приложил много усилий для этого", - заверил министр.
При этом он настаивает, что сообщения о поставках России ракет не соответствуют действительности.
Кроме того, министр сообщил, что иранская делегация предлагала Украине провести переговоры в одной из европейских стран, но украинская делегация не приехала "из-за давления США и Германии".
Напомним, Иран одна из немногих стран, поставляющих России вооружение для войны с Украиной. Так, в ходе деоккупации Харьковщины ВСУ сбили иранский беспилотник .
Поэтому отношения Украины и Ирана достаточно напряженные. В конце сентября МИД Украины лишил аккредитации иранского посла.
СБУ открыла уголовное производство по поставкам иранских дронов и ракет России для ударов по Украине.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог предоставил официальным лицам США доказательства использования иранских дронов страной-агрессором РФ в Украине.