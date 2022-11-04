Оккупанты хранят иранские дроны и баллистические ракеты на территории Курской АЭС, - разведка

Российские военные используют территорию Курской АЭС и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В течение последних нескольких недель в подземные ангары предприятия "Курскатомэнергоремонт" в районе поселка Иванино Курской области представители армии РФ завозили ракеты и комплексы С-300. Также в конце октября замечено прибытие в эти ангары нескольких гражданских грузовиков на иранских автомобильных номерах с неизвестным грузом", - отмечают в разведке.

Не исключено, что указанный объект повышенной опасности, непосредственно приближенный к Курской АЭС (город Курчатов), используется российской армией в военных целях.

"А именно для скрытого размещения и обслуживания боеприпасов к ракетному вооружению и иранским БПЛА. Не исключается наличие в указанных подземных хранилищах иранских баллистических ракет", - отмечают в ГУР МО.

Там подчеркивают, что данная информация должна стать предметом тщательной проверки со стороны представителей соответствующих международных организаций. В первую очередь – МАГАТЭ.

Ранее в разведке сообщалось, что уже в начале этого месяца Иран планирует отправить в РФ партию из более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.

Напомним, СБУ открыла уголовное производство по поставкам иранских дронов и ракет России для ударов по Украине.

Также президент Израиля Ицхак Герцог предоставил официальным лицам США доказательства использования иранских дронов страной-агрессором РФ в Украине.