Иранский дрон "Mohajer-6" значительно проигрывает своим конкурентам по характеристикам

Для производства иранских разведывательно-ударных беспилотников Mohajer-6, которые страна-террорист Россия применяет против Украины, используются компоненты бытового назначения. Поэтому беспилотник значительно хуже аналогов своих конкурентов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Там отмечают, что журналисты военного телевидения Украины подготовили материал об исследовании специалистами ГУР МО Украины иранского БПЛА Mohajer-6.

"Сотрудники военной разведки Украины, выяснили, откуда происходят комплектующие беспилотника, который россияне закупили у Ирана для ведения боевых действий в Украине. Также специалисты ГУР МО Украины обнаружили детали маркированные официальным языком Ирана – фарси", - отмечают в разведке.

Там подчеркивают, что все доказательства причастности представителей иностранных стран к поставке оружия и его комплектующих террористической России будут переданы международным организациям, для наложения на них экономических санкций.

Отметим, что в сентябре украинские защитники впервые сбили над территорией нашего государства многоцелевой ударный беспилотник "Mohajer-6" (Мохаджер-6) иранского производства.

Напомним, СБУ открыла уголовное производство по поставкам иранских дронов и ракет России для ударов по Украине.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог предоставил официальным лицам США доказательства использования иранских дронов страной-агрессором РФ в Украине.

Отметим, что Украина в последние недели подверглась десяткам атак российской армии с использованием иранских беспилотников Shahed-136, маркированных как "Герань-2". Официально Иран отрицает поставки беспилотников в Россию, а Кремль отрицает, что его силы использовали иранские беспилотники для атак на Украину.

При этом Министерство иностранных дел Украины заявило, что предоставление Ираном оружия для ведения Россией захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан сделало его соучастником преступления агрессии и военных преступлений, после чего инициировало разрыв дипломатических отношений с этой страной.