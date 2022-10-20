Британия присоединилась к санкциям ЕС против производителя дронов Shahed и ответственных за их поставку в РФ

Великобритания 20 октября ввела новые санкции в отношении иранских физических и юридических лиц, ответственных за поставку в Россию беспилотников-камикадзе, используемых для бомбардировок Украины. Об этом говорится в сообщении британского Министерства иностранных дел и международного развития.

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"Россия использует беспилотники для нападения как на гражданские цели, так и на объекты критической инфраструктуры в Киеве и по всей Украине с намерением отключить украинское население от электричества, отопления и воды. Поставляя эти беспилотники, Иран активно разжигает войну, наживаясь на отвратительных нападениях России на граждан Украины и усугубляя страдания людей и разрушая критически важную инфраструктуру", - подчеркивают в ведомстве.

Фигурантами введенных Великобританией санкций стали начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, курирующий подразделения армии, поставляющие в Россию беспилотники; а также генерал Сайед Ходжатолла Курейши, которого называют ключевым переговорщиком в сделке, по которой РФ получила иранские беспилотники.

Кроме того, под санкции попал руководитель подразделения БПЛА Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции Саид Агаджани. Сами же санкции против троих военных заключаются в замораживании Британией их активов, если таковые имеются, и запрете на въезд. Также подлежат замораживанию и активы производителя беспилотников Shahed Aviation Industries.

"Сообщается, что КСИР находился на временно контролируемых территориях Украины, консультируя российские войска по использованию беспилотников", - отмечается при этом в сообщении.

Британские власти напоминают, что ранее уже наложили санкции примерно на 300 иранских физических и юридических лиц за их роль в распространении оружия, нарушениях прав человека и терроризме.

К ним, в частности, относятся и участвующие в иранской программе создания БПЛА, в том числе Министерство обороны и материально-технического обеспечения Вооруженных сил, Иранская организация авиационной промышленности и ее дочерние компании, а также командующий Воздушно-космическими силами КСИР Амир-Али Хаджизаде.

"Иран обладает одним из крупнейших и самых разнообразных арсеналов беспилотников и ракет на Ближнем Востоке и продолжает повышать сложность, дальность и точность своих систем вооружения. Он также имеет давний опыт распространения беспилотников, ракет и ракетных технологий, в том числе среди негосударственных субъектов. Ракеты и беспилотники находятся под контролем КСИР", - отмечают в британском МИД.

При этом там заявляют, что и Россия, и Иран нарушают резолюцию №2231 Совета безопасности ООН, которая предусматривает, что передача из Ирана или в Иран такого оружия требует предварительного одобрения Совбеза.

Ранее в четверг санкции против упомянутых трех иранских военачальников и Shahed Aviation Industries ввел Европейский союз, из которого сама Великобритания вышла в 2020 году. При этом украинский президент Владимир Зеленский считает такие меры недостаточными.