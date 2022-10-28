Іранський дрон“Mohajer-6” значно програє своїм конкурентам за характеристиками

Для виробництва іранських розвідувально-ударних безпілотників “Mohajer-6”, які країна-терорист Росія застосовує проти України, використовуються компоненти побутового призначення. Тому безпілотник є значно гіршим за аналоги своїх конкурентів.

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Про це повідомляє Головне управляння розвідки Міністерства оборони України.

Там зазначають, що журналісти військового телебачення України підготували матеріал про дослідження фахівцями ГУР МО України іранського БПЛА “Mohajer-6”.

"Співробітники воєнної розвідки України, з’ясували звідки походять комплектуючі безпілотника, який росіяни закупили в Ірану для ведення бойових дій в Україні. Також фахівці ГУР МО України виявили деталі марковані офіційною мовою Ірану – фарсі", - зазначають у розвідці.

Там наголошують, що всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих терористичній Росії будуть передані до міжнародних організацій, для накладення на них економічних санкцій.

Зазначимо, у вересні українські захисники вперше збили над територією нашої держави багатоцільовий ударний безпілотник "Mohajer-6" (Мохаджер-6) іранського виробництва.

Нагадаємо, СБУ відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранських дронів і ракет Росії для ударів по Україні.

Раніше президент Ізраїлю Іцхак Герцог надав офіційним особам США докази використання іранських дронів країною-агресором РФ в Україні

Зазначимо, що Україна в останні тижні зазнала десятки атак російської армії з використанням іранських безпілотників Shahed-136, маркованих як "Герань-2". Офіційно Іран заперечує постачання безпілотників до Росії, а Кремль заперечує, що його сили використовували іранські безпілотники для атак на Україну.

При цьому Міністерство закордонних справ України заявило, що надання Іраном зброї для ведення Росією загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян зробило його співучасником злочину агресії та військових злочинів, після чого ініціювало розрив дипломатичних відносин із цією країною.