Окупанти зберігають іранські дрони і балістичні ракети на території Курської АЕС, - розвідка

Російські військові використовують територію Курської АЕС та пов’язані з нею підприємства для зберігання та обслуговування ракет.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства "Курскатоменергоремонт" в районі селища Іваніно Курської області представники армії РФ завозили ракети до комплексів С-300. Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем", - зауважують у розвідці.

Не виключено, що зазначений об’єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС (місто Курчатов), використовується російською армією у військових цілях.

"А саме, для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА. Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет", - зазначають у ГУР МО.

Там підкреслюють, що наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. В першу чергу – МАГАТЕ.

Раніше у розвідці повідомляли, що вже на початку цього місяця Іран планує відправити до РФ партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 і Arash-2.

Нагадаємо, СБУ відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранських дронів і ракет Росії для ударів по Україні.

Також президент Ізраїлю Іцхак Герцог надав офіційним особам США докази використання іранських дронів країною-агресором РФ в Україні.