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Общество
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Зеленский запустил сбор средств на украинский флот морских дронов

Зеленский запустил сбор средств на украинский флот морских дронов

На фандрейзинговой платформе UNITED24 начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Должны защитить акватории наших морей и мирные города от российских ракет, которые запускают с кораблей. Морские дроны также помогут разблокировать коридор для гражданских судов, везущих зерно для всего мира", - отметил Зеленский.

Он уверен, что миллионы людей поддержат это важное направление обороны Украины.

"Как это работает, все уже видели. И это только для нашей защиты – на чужое мы не претендуем", – подчеркнул президент.

"Каждую пятую ракету Россия запускает с кораблей. Важно максимально оградить украинские города и акватории от обстрелов. Поэтому собираем средства на 100 морских дронов украинского производства. Они могут существенно изменить ситуацию в акватории Черного моря. Маленькие и быстрые, дроны способны успешно атаковать российские корабли", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, один аппарат стоит 10 миллионов гривен.

"За сегодня хотим собрать на первые 10 штук. Это уникальная и засекреченная украинская разработка. В стоимость входит: дрон, оснащенный системой автопилотирования, видеоподсистемами, в том числе ночного видения, специальной связью, защищенной от воздействия враждебных средств РЭБ, резервными модулями н а также — наземная автономная станция управления, система транспортировки и хранения, центр обработки данных и несколько особых сюрпризов для наших врагов", - подчеркнул Федоров.

Напомним, у Украины уже есть "армия дронов". Проект совместно запустили Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и Министерство цифровой трансформации и UNITED24.

"Армия дронов" и UNITED24 уже отправили военным на передовую179 беспилотников .

Автор:
Светлана Манько