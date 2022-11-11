Зеленський запустив збір коштів на український флот морських дронів

На фандрейзинговій платформі UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Маємо захистити акваторії наших морів і мирні міста від російських ракет, які запускають із кораблів. Морські дрони також допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно для всього світу", - зазначив Зеленський.

Він упевнений, що мільйони людей підтримають цей важливий напрям оборони України.

"Як це працює, усі вже бачили. І це лише для нашого захисту – на чуже ми не претендуємо", - підкреслив президент.

Він закликав долучатися до збору коштів всіх небайдужих.

"Кожну пʼяту ракету Росія запускає з кораблів. Важливо максимально захистити українські міста та акваторії від обстрілів. Тому збираємо кошти на 100 морських дронів українського виробництва. Вони можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря. Маленькі та швидкі, дрони здатні успішно атакувати російські кораблі вартістю сотні мільйонів доларів", - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, один апарат коштує 10 мільйонів гривень.

"За сьогодні хочемо зібрати на перші 10 штук. Це унікальна і засекречена українська розробка. У вартість входить: дрон, оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, в тому числі нічного бачення, спеціальним зв'язком, захищеним від впливу ворожих засобів РЕБ, резервними модулями зв’язку та бойовою частиною. А також — наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання, центр обробки даних і декілька особливих сюрпризів для наших ворогів", - підкреслив Федоров.

Нагадаємо, в України вже є "армія дронів". Проєкт спільно запустили Генеральний штаб Збройних сил України та Міністерство цифрової трансформації та UNITED24.

“Армія дронів” та UNITED24 вже відправили військовим на передову 179 безпілотників.