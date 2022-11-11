- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Зеленський запустив збір коштів на український флот морських дронів
На фандрейзинговій платформі UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Маємо захистити акваторії наших морів і мирні міста від російських ракет, які запускають із кораблів. Морські дрони також допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно для всього світу", - зазначив Зеленський.
Він упевнений, що мільйони людей підтримають цей важливий напрям оборони України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Як це працює, усі вже бачили. І це лише для нашого захисту – на чуже ми не претендуємо", - підкреслив президент.
Він закликав долучатися до збору коштів всіх небайдужих.
"Кожну пʼяту ракету Росія запускає з кораблів. Важливо максимально захистити українські міста та акваторії від обстрілів. Тому збираємо кошти на 100 морських дронів українського виробництва. Вони можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря. Маленькі та швидкі, дрони здатні успішно атакувати російські кораблі вартістю сотні мільйонів доларів", - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, один апарат коштує 10 мільйонів гривень.
"За сьогодні хочемо зібрати на перші 10 штук. Це унікальна і засекречена українська розробка. У вартість входить: дрон, оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, в тому числі нічного бачення, спеціальним зв'язком, захищеним від впливу ворожих засобів РЕБ, резервними модулями зв’язку та бойовою частиною. А також — наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання, центр обробки даних і декілька особливих сюрпризів для наших ворогів", - підкреслив Федоров.
Нагадаємо, в України вже є "армія дронів". Проєкт спільно запустили Генеральний штаб Збройних сил України та Міністерство цифрової трансформації та UNITED24.
“Армія дронів” та UNITED24 вже відправили військовим на передову 179 безпілотників.