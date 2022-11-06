Зеленський: все рідше носії "Калібрів" виходять на бойове чергування в Чорне море — це заслуга ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що дедалі частіше є повідомлення, що в Чорне море на бойове чергування не вийшов жоден носій "Калібрів". Голова держави звернув на це увагу під час свого чергового звернення до українців 6 листопада.

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"Це дуже вагомий результат, який забезпечили наші захисники. Що менше російського Чорноморського флоту, то безпечніше в Чорному морі. І обов’язково буде такий день, коли ми зможемо прозвітувати, що забезпечили Україні повний захист від російської загрози як на морі, так і в небі. Я впевнений в цьому", — підкреслив Зеленський.

При цьому він зауважив, що якби Іран не постачав зброю РФ, Україна зараз була б уже ближче до миру.

"Увесь світ знатиме, що іранський режим допомагає Росії подовжувати цю війну, а отже, й подовжити дію тих загроз для світу, які спровоковані саме російською війною. Абсолютно кожен, хто допомагає Росії подовжувати цю війну, повинен разом з нею відповідати й за наслідки цієї війни", — заявив президент.

Нагадаємо, Тегеран нещодавно вперше визнав, що Іран постачав дрони Росії. Однак, це нібито було ще до початку повномасштабного вторгнення та у невеликих кількостях.

Але факти свідчать про інше. Зеленський прокоментував цю заяву Тегерану так: "Якщо в Ірані й надалі брехатимуть про очевидне, то це означає, що світ докладатиме ще більше зусиль, щоб розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів і те, чим Росія платить Ірану за таке спільництво".