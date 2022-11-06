Зеленский: все реже носители "Калибров" выходят на боевое дежурство в Черное море - это заслуга ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что все чаще есть сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель "Калибров". Глава государства обратил на это внимание во время очередного обращения к украинцам 6 ноября.

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"Это очень весомый результат, который обеспечили наши защитники. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море. И обязательно будет такой день, когда мы сможем отчитаться, что обеспечили Украине полную защиту от российской угрозы как на море, так и в небе. Я уверен в этом", - подчеркнул Зеленский.

При этом он отметил, что если бы Иран не снабжал оружие РФ, Украина сейчас была бы уже ближе к миру.

"Весь мир будет знать, что иранский режим помогает России продлевать эту войну, а значит, и продлить действие тех угроз для мира, которые спровоцированы именно российской войной. Абсолютно каждый, кто помогает России продлевать эту войну, должен вместе с ней отвечать и за последствия этой войны", — заявил президент.

Напомним, Тегеран недавно впервые признал, что Иран поставлял дроны России. Однако это якобы было еще до начала полномасштабного вторжения и в небольших количествах.

Но факты свидетельствуют о другом. Зеленский прокомментировал это заявление Тегерану так: "Если в Иране и дальше будут врать об очевидном, то это означает, что мир будет прилагать еще больше усилий, чтобы расследовать террористическое сотрудничество российского и иранского режимов и то, чем Россия платит Ирану за такое сообщество".