Зеленский: ожидаем хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины

Президент Владимир Зеленский во время очередного заседания ставки верховного главнокомандующего обсудил с военным руководством страны защиту украинского неба. Об этом гарант сообщил в своем обращении к украинцам по итогам 255 дня полномасштабной войны.

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"Должны обеспечить полную защиту украинского неба и будем делать для этого и дальше все возможное и невозможное. В ближайшие недели ожидаем хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины", — сказал глава государства.

Относительно иранских дронов-камикадзе президент отметил, что факты опровергают заявление Тегерана о том, что якобы Иран поставят БПЛА до начала полномасштабного вторжения и в небольших количествах.

"Если в Иране и дальше будут врать об очевидном, то это означает, что мир будет прилагать еще больше усилий, чтобы расследовать террористическое сотрудничество российского и иранского режимов и то, чем Россия платит Ирану за такое сообщество. Не будет такого в современном мире, чтобы кто-то из террористов или их подельников остался безнаказанным", — заявил Зеленский.

В своем обращении он также сообщил, что за сутки на фронте не произошло существенных изменений, но отметил продуктивную работу бойцов 27-й Печерской бригады Нацгвардии, защищающих Украину на Луганском направлении.

Напомним, недавно Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).

В него вошли, в частности, 45 танков Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатеров, 1100 дронов Phoenix Ghost, системы ПВО Hawk и т.д.

В настоящее время Испания уже оказала военную помощь в виде, в частности, систем противовоздушной обороны Hawk и батареи зенитно-ракетного комплекса с ракетами Aspide, уже направляющимися в Украину.