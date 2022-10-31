Зеленский и Шольц обсудили воздушный щит над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

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В частности, лидеры обсудили защиту украинского неба. Зеленский подчеркнул, что страна, ежедневно подвергающаяся российским ракетным ударам, нуждается в воздушном щите.

"Провел важный разговор с канцлером Германии Шольцем. Проинформировал об очередном акте ракетного террора РФ. Благодарен Германии за предоставленную ПВО. Необходимо построить воздушный щит над Украиной. Отмечали важность продолжения зерновой инициативы. Не должны допустить шантажа мира голодом!", – написал Зеленский.

Напомним, 31 октября Украина в очередной раз подверглась массированному обстрелу со стороны россиян. Оккупанты атаковали 10 областей Украины, в результате чего повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.

Кроме того, в этот день зафиксированы попадания в Харькове и Запорожье, а также в Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях.

Как сообщил Зеленский в своем вечернем обращении, защитники Украины уничтожили 45 из 55 вражеских ракет. Большинство объектов, которые террористы определили за мишени, удалось спасти.