Зеленський і Шольц обговорили повітряний щит над Україною

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня провів телефонні переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Про це очільник держави повідомив в своєму Twitter.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Між іншим, лідери обговорили захист українського неба. Зеленський наголосив, що країна, яка щодня потерпає від російських ракетних ударів, потребує повітряного щита.

"Провів важливу розмову з канцлером Німеччини Шольцем. Поінформував про черговий акт ракетного терору РФ. Вдячні Німеччині за надану ППО. Необхідно збудувати повітряний щит над Україною. Наголосили на важливості продовження зернової ініціативи. Не маємо допустити шантажу світу голодом!", — написав Зеленський.

Нагадаємо, 31 жовтня Україна черговий раз зазнала масованого обстрілу зі сторони росіян. Окупанти атакували 10 областей України, внаслідок чого пошкоджені 18 об’єктів, більшість з яких енергетичні.

Крім того, цього дня зафіксовані влучання у Харкові і Запоріжжі, а також у Черкаській, Кіровоградській, Чернівецькій і Дніпропетровській областях.

Як повідомив Зеленський у своєму вечірньому зверненні, захисники України знищили 45 із 55 ворожих ракет. Більшість обʼєктів, які терористи визначили собі за мішені, вдалося врятувати.